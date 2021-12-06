جمعية خيرية تنظم حملة طبية لفائدة نزلاء ”باب الخوخة“ بفاس

2021-12-06 / 4:07 مساءً
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هبة بريس - فاس

نظمت جمعية العيون المفتوحة، حملة طبية بالمركب الإجتماعي باب الخوخة فاس، همت قياس النظر للمستفيدين ومواكبتهم بالنظارات تحت إشراف دكاترة متخصصين .

وكشفت الصفحة الرسمية للمركب الإجتماعي المذكور، أن الحملة الطبية الإنسانية شملت فحص أزيد من 150 مستفيد ومستفيدة بينهم فئة الأطفال، والتي أشرف عليها كل من رئيس مجلس عمالة فاس، جواد الفايق، ورئيس جمعية العيون المفتوحة، ونائب رئيس مجلس عمالة فاس، طارق الودغيري.

وفي هذا الصدد قال، رئيس جمعية العيون المفتوحة ونائب رئيس مجلس عمالة فاس، طارق الودغيري، أن الحملة الطبية كان الهدف منها التحسيس وتوعية وقياس وتصحيح النظر والتطبيب لمن يعاني مشكلات صحية في العين، مضيفا أن الجمعية تكلفت بتوفير النظارات الطبية للمستفيدين، مؤكداً في نفس السياق أن الجمعية دأبت منذ سنوات على القيام بحملات طبية إنسانية مثل هاته.

وأضاف الودغيري، في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، بأن هذه المبادره تهدف لمساعدة النزلاء والتخفيف عليهم خاصة أن منظمة الصحة العالمية، كشفت على أن 40%، من الأشخاص يصابون بالعمى من جراء عدم قيامهم بقياس النظر والفحوصات على الأعين.

ولفت ذات المتحدث، إلى أن هذه المبادرة المخصصة لفائدة نزلاء هذه المؤسسة، تسعى لتخفيف معاناة هذه الفئة الصحية والنفسية والمادية، ولذلك فنحن ندعو المحسنين والجمعيات للاهتمام بهذه الفئة وتلبية متطلباتها واحتياجاتها.

ونوه المستفيدون والمستفيدات من نزلاء هذه المؤسسة الاجتماعية بهذه المبادرة، حيث قالت نزيلة بالمركز إن هذه القافلة ساعدتنا كثيرا، حيت لم نكن نتوفر على امكانية التوجه للطبيب والتشخيص على العيون، وجاءت هذه القافلة لتمكننا من ذلك“.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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