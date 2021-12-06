حيار: يقلقنا تزايد ظاهرة العنف ضد النساء في الفضاء العام

هبة بريس - الرباط

اعترفت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتزايد أرقام العنف ضد النساء في المغرب وفي العالم.

وقالت الوزيرة حيار في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، “المقلق هو تزايد العنف في الفضاء العام، لهذا سننهج مقاربة جديدة.”

وتتمثل المقاربة الجديدة، وفق الوزيرة حيار، بتقييم القانون 103-13، ثم بالنسبة للمقاربة الوقائية والحمائية والتكفل مع بداية سنة 2022 من خلال العمل على تطوير منظومة مراكز الإيواء والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، الى جانب إحداث وتهيئة مجموعة من المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء، مع ضمان تغطية مجالية منصفة.

وأضافت الوزيرة، أنه سيتم الاشتغال على تمكين النساء اقتصاديا، لافتة إلى أهمية اعتماد المقاربة التحسيسية للقضاء على الظاهرة.

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