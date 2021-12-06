عموتة: سندخل اللقاء ضد منتخب السعودية بتشكيلة مغايرة نسبيا

2021-12-06 / 3:25 مساءً
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هبة بريس

أكد مدرب المنتخب المغربي الرديف لكرة القدم الحسين عموتة ،اليوم الإثنين، أنه يفكر في تدوير اللاعبين وإدخال بعض التغييرات على تشكيلته، خاصة بعد المبارتين القويتين أمام منتخبي فلسطين والأردن، برسم الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لكأس العرب المقامة حاليا بقطر وتستمر إلى غاية 18 دجنبر الجاري.

وأضاف، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز الإعلامي الرئيسي بالدوحة قبل المباراة التي ستجمع الفريق الوطني بنظيره السعودي يوم غد الثلاثاء برسم الجولة الثالثة والأخيرة، أن اللاعبين بذلوا مجهودا بدنيا كبيرا خلال اللقاءين السابقين، لذلك من المحتمل معاينة عناصر أخرى ستتاح لها الفرصة لخوض التجربة، خاصة أن الفريق الوطني ضمن تأهله لدور الربع، وذلك تحسبا للمباراة القوية التي ستجمعه بمنتخب الجزائر أو مصر.

وقال عموتة، إن الطاقم التقني ،وفي إطار إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين المشاركة في المباريات، كان يعمد إلى القيام بالخمس تغييرات المتاحة له في اللقاءات، وبالتالي مشاركتهم المسؤولية كباقي زملائهم وتجهيزهم للمواجهات التي قد تكون حاسمة، مشيرا إلى أنه قد تعرف التشكيلة التي ستبدأ المسابقة لكن من الصعب التكهن بشأن المجموعة التي ستنهيها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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