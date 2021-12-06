“مكونات الأغلبية”: “الميثاق” سيؤهل الحكومة لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب
وقع زعماء الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، يومه الاثنين، على ميثاق الأغلبية.
ووقع كل من رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، على ميثاق الأغلبية، بمقر حزب الأحرار بالرباط، بحضور عدد من وزراء الحكومة وشخصيات سياسية وحزبية.
وجاء في بلاغ صحفي، أن الأغلبية توقع هذا الميثاق تجسيدا لالتزامها الجماعي، واستمرارا في مسار تحقيق طموح كافة مكوناتها في إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالمغرب.
وهفق ذات البلاغ، فإن المرحلة الجديدة سماتها السرعة في التفاعل والجرأة في الإنجاز والشجاعة في اتخاذ القرار والانسجام في وضع وتنفيذ الإصلاحات المنتظرة، كثمرة للتنسيق المنتظم لمكوناتها، لتحرص على الالتزام بمضامين هذا الميثاق.
وأكد على أن ميثاق الأغلبية يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية.
وأشار البلاغ إلى أن “الإرادة في خروج هذا الميثاق إلى حيز الوجود تترجم الروح الإيجابية، وكذا الانسجام والتضامن اللذين يطبعان سيرورة العمل الجاري بين مكونات الأغلبية، استحضارا منها لحجم التحديات والرهانات الداخلية والخارجية التي تقبل بلادنا على مواجهتها، وانخراطا منها بقوة وبنفس إصلاحي عميق، من أجل مواصلة وتعميق المسار السياسي والديمقراطي ببلادنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتحقيق الإصلاحات المرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتكريس سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات في إطار ثوابت المملكة”.
و يرسي هذا الميثاق وإطار العمل الذي يوفره ضمانات المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة، لتكون حكومة التي تعبر عن إرادة شعبية قوية، في الطريق الصحيح لربح رهانات الحاضر والمستقبل، جاعلة من الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19″ فرصة تاريخية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية العادلة والقوية.
كما يسعى الميثاق، إلى تعزيز أسس الدولة المبنية على الحكامة الجيدة والكرامة وتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية، لصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وتحقيق استفادتهم من الخدمات الاجتماعية والحصول على فرص الشغل ومواكبة التحول الاقتصادي، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وسيادته ووحدته الوطنية والترابية.
19 تعليقات
المشكل الكبير هو أن كل واحد من هؤلاء لايهتمون إلا بمصالحهم فقط ولايهمهم مصلحة الشعب المغربي…
منذ فوزكم بالانتخابات لم يطرأ عل المغرب اي تغيير ولا اصلاح ماعدا حبر على ورق….
أي انتظارات ينتظرها منكم الشعب المغربي وعود كاذبة فقط هههههههههههه.
إنه الضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه . أي مسار اتخذتموه سوى اللهب والسرقة والفساد المالي وووووو وووووو وووووو وكل واحد منكم يخدم مصلحته الشخصية فقط.
لم تقوموا بأي جديد ولا تغير (البطالة لازالت مما أدت إلى الهجرة السرية عبر قوارب الموت …حتى من التعليم تدهور واصبح تجارة عندكم وووووووكثرت الاجرام ولكن حسبي الله ونعم الوكيل فيكم….
ياسيد اخنوش يجب عليكم ان تراعوا الطبقة الهشة وخروجه من الفقر والابتزازات من طرف المفسدين.هذا مايجب فعله….
لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات اتقوا الله كله كلام فارغ فقط.
كرامة المواطن قبل كل شيء .ما كفايا لعب بنفسيته لقد سئم من تصرفاتكم معه …
لا اظن انها خطوة ومرحلة انتقالية في التغيير والاصلاح وإنما خطوة مرة أخرى (بالفساد المالي وووووو وووووو)
أي التزامات أي مسار تتحدثون عنه واي طموحات وتطلعات لديكم ماعدا تمثيليات سياسية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
المغرب يريد التغيير والاصلاح في القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا وليس في التفاهات التي بسببكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بقرارتكم التافهة بإعادة النظر في هذه القطاعات…
يجب المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والوعود الملتزمة بها هذا هو التغيير الحقيقي….
يجب تحقيق الحماية الاجتماعية والتقاعد وفرص العمل للشباب العاطل والحاصل على الإجازات وليس كلام على ورق وإنما بتنفيدها….
نريد تطلع إلى الأفضل من السابق .مغرب يترقب الأحسن في التغيرات والاصلاح…
الحكومة الجديدة لاتحسن السباحة يجب عليها انقادها من هذا الغرق حتى لا تصبح في كارثة كبرى لايحمد عقباها.هههههههههه
المشكل الكبير هو أن المغرب لا يتغير منه أي مسار وسيظل هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها….
يجب التغيير والاصلاح في الإدارات العمومية بالمغرب لأنهم يدوسون باقدامهم كرامة المواطن ولا يعبرونها على العلم أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة….
التغيير والاصلاح عندكم هو الارتفاع الكبير والساروخي في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وارتفاع في المحروقات وكذا ارتفاع في مواد البناء.والتلقيح الاجباري و قرارتكم التافهة بالسن المحدد للتعليم في اجتياز امتحان المباراة التعليم وجواز التلقيح الاجباري حتى حق الطفل من المعرفة والثقافة والمعلومات حرمتموه منه ووووووووووو .أليس هذا هو التغيير والاصلاح الحقيقي .ملفات منذ فوزكم بالانتخابات الرئاسية .كل مانقوله هو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
لاداعي للكذب والابتزازات .المغرب ليس صغير كي تضحكون عليه بهذه الأفعال اللاخلاقية وتصرفاتكم وتمثيلياتكم التي لم تنتهي بعد كل هذا سياسة قائمة بين السياسيون لان هذه عادتهم لم يتركوها .بقيت غارسة في عروقهم ودمهم .