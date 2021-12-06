رسميا.. أخنوش ووهبي وبركة يوقعون على “ميثاق الأغلبية”

2021-12-06 / 1:16 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وقع زعماء الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، يومه الاثنين، على ميثاق الأغلبية.

ووقع كل من رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، على ميثاق الأغلبية، بمقر حزب الأحرار بالرباط، بحضور عدد من وزراء الحكومة وشخصيات سياسية وحزبية.

هذا ويعد ميثاق الأغلبية إطار مؤسساتي ومرجع يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. المهم اليوم إعطاء الأهمية للتعليم والصحة والبنية التحتية وتوفير الماء الشروب والكهرباء للمواطنين ومحاربة الفساد والفاسدين مهما كانت رتبهم ومحاربة المخدرات واجاد الشغل للشباب

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