انتخاب المغرب رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة “الإيسيسكو”

2021-12-06 / 12:27 مساءً
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هبة بريس

تم اليوم الإثنين بالقاهرة، انتخاب المرشح المغربي جمال الدين العلوة، رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وذلك على هامش الدورة 42 للمجلس.

وحصل المرشح المغربي على أغلبية الأصوات متقدما على المشرح الفلسطيني ومرشحة إيران.

وفي أعقاب تشكيل مكتب المجلس التنفيذي للإيسيسكو، تم عرض تقارير أنشطة المنظمة لعام 2021، والتقارير المالية لعام 2020، ومشروع التوجهات الاستراتيجية في أفق 2025، وكذا مشروع خطة العمل والموازنة للعامين المقبلين.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي أيضا اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة 14 للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والذي تستضيفه مصر يومي 8 و9 دجنبر الجاري، وذلك بالتزامن مع انعقاد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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