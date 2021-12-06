بنكيران: دولتنا ليست “ديكتاتورية”

هبة بريس

في أول لقاء له مع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، أجاب الأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران، على سؤال “هل الدولة تريدينا?”.

وقال بنكيران في كلمته، إن هناك من يطرح السؤال التالي، وهو إن كانت الدولة تريدينا، هذا السؤال، لا أريده أن يُطرح، الدولة تفعل ما تشاء، وعلاقة العدالة والتنمية بالدولة علاقة جيدة وطيبة، وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك اختلاف، بل وُجِد، وهذا هو الوضع الطبيعي، يؤكد المتحدث ذاته.

وشدد بنكيران أن دولتنا ليست دولة ديكتاتورية، بل إن حكامنا يحكمون بمشروعية، وليس بالانتخابات، مشروعية تأسست على البيعة والتاريخ والدستور، ومجموع هذه المرجعيات تُكون المشروعية التي تقوم عليها الملكية المغربية، ولكن أيضا، يستدرك الأمين العام، نقول إنه يجب أن نتطور نحن وملوكنا في الاتجاه الإيجابي، الذي يتماشى مع العصر ومع الديمقراطية، وأن التجاوزات التي وقعت يجب أن نصلحها ونتجاوزها.

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