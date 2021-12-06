عبد الاله بنكيران

بنكيران: دولتنا ليست “ديكتاتورية”

2021-12-06 / 10:50 صباحًا
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هبة بريس

في أول لقاء له مع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، أجاب الأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران، على سؤال “هل الدولة تريدينا?”.

وقال بنكيران في كلمته، إن هناك من يطرح السؤال التالي، وهو إن كانت الدولة تريدينا، هذا السؤال، لا أريده أن يُطرح، الدولة تفعل ما تشاء، وعلاقة العدالة والتنمية بالدولة علاقة جيدة وطيبة، وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك اختلاف، بل وُجِد، وهذا هو الوضع الطبيعي، يؤكد المتحدث ذاته.

وشدد بنكيران أن دولتنا ليست دولة ديكتاتورية، بل إن حكامنا يحكمون بمشروعية، وليس بالانتخابات، مشروعية تأسست على البيعة والتاريخ والدستور، ومجموع هذه المرجعيات تُكون المشروعية التي تقوم عليها الملكية المغربية، ولكن أيضا، يستدرك الأمين العام، نقول إنه يجب أن نتطور نحن وملوكنا في الاتجاه الإيجابي، الذي يتماشى مع العصر ومع الديمقراطية، وأن التجاوزات التي وقعت يجب أن نصلحها ونتجاوزها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫5 تعليقات

  4. حزب تجار الدين هو حزب دكتاتوري مستبد وطاغي هو اول من سمح باستعمال العنف ضد المتظاهرين واول من سمح بالريع واول من اخل بالتزاماته مع الشعب ……

  5. شكرا الأستاذ بنكيران وليتي ضريف ، هكدا نريدك . ماتبقاش تكشش علينا وتخلعنا بالربيع العربي المشؤوم، الله يرضي عليك كثر من خوتك، الحمد لله على نعمته ملي دخلتي للصفوف.

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