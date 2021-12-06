الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2021-12-06 / 10:27 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن الرباط وإمزورن وبني ملال وخنيفرة، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف إلى التداول على المسؤوليات في صفوف الموارد البشرية الشرطية.

وقد همّت التعيينات الأخيرة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ستة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيس للمفوضية الخاصة للمشور بالرباط، ورئيس للمصلحة الولائية للتوثيق والوثائق التعريفية ببني ملال، فضلا عن رئيس للهيئة الحضرية بمدينة خنيفرة.

كما شملت التعيينات الجديدة وضع إطارين أمنيين في مناصب للمسؤولية على رأس المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، حيث تم تعيين رئيسين لفرقتي الشرطة القضائية بمدينتي إمزورن وخنيفرة.

وقد تم الحرص في عملية التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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