ألمانيا.. تعليق رأس خنزير على باب مسجد
هبة بريس - وكالات
تعرض مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، في مدينة دورتموند الألمانية لاعتداء عنصري بتعليق رأس خنزير على بابه.
وندد بيان صادر عن إدارة مسجد “أفينغ سليمية”، بالاعتداء واصفا إياه بـ”العنصري والمقزز”.
وأكد على أن مثل هذه الاعتداءات لن تحول أمام سكان “دورتموند” للعيش بأمان وسلام.
كما أعرب البيان عن شكره لرئيس بلدة “أفينغ”، أوليفر ستينز، والنائب البرلماني عن ولاية شمال الراين وستفاليا، فولكان باران، وذلك لموقفهما الداعم للمسجد والمندد بالاعتداء.
وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظات تعليق رأس الخنزير من قبل شخص مجهول على باب مسجد “أفينغ سليمية”، فجر الأحد، ومن ثم التقاطه صورة له مع رأس الخنزير المعلق على باب المسجد.
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المجموع 7 آراء
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9 تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل فيه . إنها الميز العنصوري هو من أدى به الى فعل ذلك . يجب على السلطات الأمنية الألمانية بمحاكمته . لأنه حطم بصورة الإسلام…
يريدون تشويه صورة الإسلام ولكن بجهد آلله سنكون لهم بالمرصاد.
هذآ عار يجب الحد من هذه المهزلة التي تشوه باسلامنا …
لا يقبل بتاتا فعل مثل هذه الأفعال اللاخلاقية يجب القبض عليه ومحاكمته لأنه مس بكرامة الإسلام حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
كيفما كانت الديانات السماوية يجب احترامها لأنها مرتبطة بالافعال واقوال الأنبياء ..لهذا الاحترام ثم الاحترام.فيجب على السلطات الأمنية الألمانية أن تحد من هذه المهزلة لتعيد كرامة الإسلام..
تصرف جباني . حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
الحمد لله الاسلام محجوب ومحفوظ من عند الله ولم يحصلوا على اي شيء مهما كان.
أقول وبكل فخر نحن نشهد بأن الله واحد ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فخر واعتزاز بديننا.
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغادر الى دار البقاء إلا بعدما اتم لنا دينا وذالك في خطبة الوداع فمسك الختام وهذا يدل على ان اسلامنا متشبت ولن يهزمنا احدا وسنظلوا يدا واحدة وكلمة واحدة تجمعنا نحن المسلمين ومسلمات (أشهد أن لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وانتهى الكلام.