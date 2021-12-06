غامبيا.. اللجنة الانتخابية تعلن فوز الرئيس آداما بارو

2021-12-06 / 9:37 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت اللجنة الانتخابية في غامبيا مساء الأحد أن الرئيس آداما بارو فاز بالانتخابات التي جرت في الرابع من ديسمبر الحالي.

وكان ثلاثة مرشحين من المعارضة قد أعلنوا في وقت سابق من اليوم رفضهم للنتائج الجزئية لانتخابات الرئاسة التي أظهرت فوز بارو.

وأشار المرشحون الذين عارضوا النتائج إلى وجود تأخير غير معتاد في إحصاء الأصوات.

وتنافس بارو مع خمسة مرشحين آخرين جميعهم رجال على أقل بقليل من مليون صوت، لتولي رئاسة أصغر دولة في القارة الإفريقية تعد واحدة من أفقر دول العالم، لولاية مدتها خمس سنوات.

وكان بارو قد فاز في الانتخابات الماضية على الرئيس يحيى جامع وهو حاليا يتقدم على خصمه أوساينو دربو وفق نتائج نحو 40 من أصل 53 دائرة، نشرتها عصرا اللجنة الانتخابية.

وتشمل النتائج أكثر من نصف الناخبين المسجلين، علما بأن الاقتراع يقتصر على دورة واحدة.

وتعد الانتخابات التي تراقب عن كثب اختبارا لعملية الانتقال الديمقراطي في غامبيا التي حكمها جامع مدة 22 عاما بعد انقلاب دموي قاده في العام 1994.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ألمانيا.. تعليق رأس خنزير على باب مسجد

ألمانيا.. تعليق رأس خنزير على باب مسجد

2021-12-06 / 10:11 صباحًا
Photo of مستشار طبي بالبيت الأبيض : المؤشرات الأولى حول خطورة أوميكرون “مشجعة”

مستشار طبي بالبيت الأبيض : المؤشرات الأولى حول خطورة…

2021-12-05 / 10:56 مساءً
Photo of سلطات صحية أمريكية: المتحور أوميكرون منتشر في 15 ولاية على الأقل

سلطات صحية أمريكية: المتحور أوميكرون منتشر في 15 ولاية…

2021-12-05 / 10:30 مساءً
Photo of وفاة المرشح السابق للرئاسة الأمريكية بوب دول

وفاة المرشح السابق للرئاسة الأمريكية بوب دول

2021-12-05 / 8:05 مساءً
Photo of البابا فرانسيس يدين معاملة المهاجرين في القارة الأوروبية

البابا فرانسيس يدين معاملة المهاجرين في القارة الأوروبية

2021-12-05 / 7:01 مساءً
Photo of كورونا ..اكتشاف ثلاث حالات إصابة بمتحور أوميكرون في السنغال

كورونا ..اكتشاف ثلاث حالات إصابة بمتحور أوميكرون في السنغال

2021-12-05 / 6:08 مساءً
Photo of لسان من الذهب ومقبرة “لم تفتح أبدا”.. اكتشاف أثري مهم في مصر

لسان من الذهب ومقبرة “لم تفتح أبدا”.. اكتشاف أثري…

2021-12-05 / 5:15 مساءً
Photo of إبطال مفعول قنبلة تحت سيارة ضابط تركي قبل لقاء حضره أردوغان

إبطال مفعول قنبلة تحت سيارة ضابط تركي قبل لقاء…

2021-12-05 / 4:18 مساءً

الكويت تحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى…

2021-12-05 / 3:53 مساءً
Photo of بارتفاع حافلة”.. وفاة مصرية “عملاقة” دخلت موسوعة غينيس

بارتفاع حافلة”.. وفاة مصرية “عملاقة” دخلت موسوعة غينيس

2021-12-05 / 3:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق