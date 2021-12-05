سلطات صحية أمريكية: المتحور أوميكرون منتشر في 15 ولاية على الأقل

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الويات المتحدة الأمريكية، أن المتحور أوميكرون منتشر في 15 ولاية أمريكية على الأقل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف الدكتور سيكوليلي مويو، عالم الفيروسات بمعهد بوتسوانا هارفارد لمكافحة الإيدز، في مقابلة مع “وكالة أسوشيتد برس”، والذي اكتشف متحور أوميكرونomicron لفيروس كورونا، إن الإنجاز الذي تم تحقيقه فى اكتشاف المتحور أعقبه حظر السفر الذي فُرض على الفور على دول جنوب أفريقيا.

وقال موقع ميديكال إكسبرس، كان مويو يقوم بالتسلسل الجيني لعينات كورونا في مختبره في بوتسوانا قبل أسبوعين ولاحظ 3 حالات بدت مختلفة بشكل كبير، بنمط غير عادي يظهر طفرات متعددة، واصل دراسة النتائج وبحلول أوائل الأسبوع الماضي، قرر نشر البيانات علنًا على الإنترنت.

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