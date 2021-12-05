وجدة .. جمعيات آباء وأمهات التلاميذ تدعو بنموسى لإلغاء مذكرتي المراقبة الموحدة عوض توقيف العمل بهما

هبة بريس - وجدة

عقد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ اجتماعا عاديا يومي السبت والأحد 4 و 5 دجنبر الجاري، بالمركب التربوي التعاوني ابن خلدون التابع للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة وجدة (دورة الفقيد أحمد الفطواكي ) تحت شعار ” جميعا من أجل مدرسة مواطنة رائدة ومنتجة ” لدراسة قضايا تربوية تتعلق بمستجدات منظومة التربية والتكوين وتقييم الدخول المدرسي الحالي وقضايا داخلية تهم الهيكلة التنظيمية للفيدرالية والتهيئ للمحطات المقبلة.

وحسب بيان توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، فبعد دراسة مستفيضة ونقاش جاد ومسؤول، عبر الحاضرون عن توجسهم من بنود المرسوم 475_20_02 والتأخر في إصدار مشروع القانون الأساسي الموحد.

واعتبر البيان ان التأجيل المفاجئ للدخول المدرسي إلى بداية أكتوبر ساهم في إرباك الأسر والتأثير السلبي على نفسية التلاميذ و استمرار ظاهرة الاكتظاظ في عدد كبير من المؤسسات التعليمية بالاضافة الى تراكم الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية ومحاولة حله بإلغاء التفويج في المواد العلمية واللجوء إلى عملية الضم.

واسترسل البيان ان إصدار المذكرتين 21/80 و 21/81 الخاصتين بتأطير المراقبة المستمرة افرزت تداعيات سلبية والتي خلفتها التدابير التي جاءت فيهما سواء على الأطر التربوية او على التلاميذ…”

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