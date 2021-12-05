أنور مالك : العصابة تكرس العداء للمغرب داخل الأكاديميات العسكرية بالجزائر

2021-12-05 / 8:39 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قال الضابط الجزائري السابق أنور مالك، أن النظام العسكري الحاكم بالجزائر، يكرس العداء للمغرب عبر أكاديمياته العسكرية ، بحيث وضع كقاعدة تابثة في تكوين أفراد الجيش، أن المغرب هو العدو الوحيد للجزائر.

وأضاف انور مالك في فيديو مصور بثه على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النظام العسكري في الجـزائر، طور إيديولوجيا ترتكز أساسا على العداء للمغرب، وأن العدو الوحيد الذي يدرس للجنود هو المغرب،لافتا أنه ممنوع على الجنود الحديث عن إسرائيل إو ايران وغيرها، ولكن العدو الذي يدرس بالكليات العسكرية والاكاديميات هو المغرب فقط.

واسترسل الضابط الجزائري السابق أن العصابة الحاكمة تتخوف من الجيل الجديد للعسكريين الذين لا يؤمنون بنظريات ومواقف الكابرانات المسيطرين على الدولة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. هذا خائن وعميل كلامه مردود عليه ولا يحق له ان يتكلم عن الجزائر انا كنت في الجيش عمري ما سمعت بهذا الكلام اطلاقا تبا له من منافق تحيا الجزائر وعاشت الامة الجزائرية علما ان له شريط فيديو مع مغربي يتناقشون عن كيفية التحريض والمال خسيس تف والله لن تنال من الجزائر شيئ يا جرثومة.

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