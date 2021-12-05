وفاة المرشح السابق للرئاسة الأمريكية بوب دول

هبة بريس - وكالات

أعلن مساء اليوم الأحد، عن وفاة المرشح الرئاسي الأمريكي السابق، بوب دول.

وحسب مؤسسة إليزابيث دول، تأكدت وفاة السيناتور الجمهوري السابق، بوب دول. وتوفي دول عن عمر 98 عاما، بعد تشيخصه بالسرطان في الرئة، في فبراير 2021.

وشارك دول في عديد من السياسات الخاصة بالضرائب والسياسة الخارجية الأمريكية، والتغذية، والحماية ضد التمييز.

حاول دول أن يصبح رئيسا 3 مرات، آخرها كان عام 96 حينما، فاز بترشيح الحزب الجمهوري، وبعدها أعيد انتخاب كلينتون للرئاسة، وسعى للحصول على ترشيح الحزب في أعوام 1980 و1988، كما ترشح لمنصب نائب الرئيس الجمهوري عام 1976، مع الرئيس جيرالد فورد

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0