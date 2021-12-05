الإدارة التقنية الجهوية لعصبة الشرق لكرة تعلن برنامج جديد للتكوين

يوسف أقضاض -جرسيف

أعلنت الإدارة التقنية الجهوية لعصبة الشرق لكرة القدم عن إنطلاق مرحلة جديدة من الدورات التكوينية للتدريب في عدد من الأصناف الخاصة بكرة القدم.

وتعمل الإدارة التقنية الجهوية لعصبة الشرق لكرة القدم على تنزيل برامج الدورات التكوينية في جميع المستويات وذلك مواكبة لإستراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للتكوين وتنزيلا لبرامجها الجهوية لتكوين الأطر التقنية.

كما تعطي الإدارة التقنية الجهوية لعصبة الشرق لكرة القدم عنابك خاصة وأهمية كبيرة للرياضة النسوية و النهوض بها.

وفي مجال تكوين الفئات الصغرى وبناء الخلق هناك تتبع دائم من طرف الإدارة التقنية الجهوية لمختلف الجمعيات و المدارس الرياضية باقاليم جهة الشرق.

وكانت الإدارة التقنية الجهوية لعصبة الشرق لكرة القدم قد نظمت خلال هذه السنة دورات تتكوينية لنيل رخصة التدريب D ، و الدورة التكوينة لنيل ديبلوم درجة س كاف 2021 بوجدة في ظروف جيدة و تكوين يسوده الانضباط والتركيز بين المترشحين والرغبة في التعلم.

وكان عدد من المشاركين في الدورات السابقة لشادوا بالكفاءة العالية للإدارة التقنية الجهوية لعصبة الشرق لكرة القدم و بكفاءة الأطر المشرفة على هذه الدورات التدريبية ، و قيمة الدروس النظرية و التطبيقية التي تقدم خلال هذه الدورة التكوينية كما أضاف نفس المصدر أن الحماس والجدية تطبع بشكل خاص هذه الدورات التدريبية.

وتحرص الإدارة التقنية الجهوية لعصبة الشرق لكرة القدم على مواكبة التكوين و المستفيدين من الدورات التكوينية خدمة لكرة القدم الوطنية و الناشئة من أجل إنجاح الإستراتيجة الوطنية التي تتبناها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة فوزي لقجع لتطوير التكوين وانجاحه وتأهيل قطاع كرة القدم وفق معايير علمية حديثة سواء بالنسبة لفئة الرجال أو كرة القدم النسوية.

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