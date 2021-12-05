رضوان جيد ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة قطر ضد العراق في كأس العرب

2021-12-05 / 7:09 مساءً
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هبة بريس - رياضة

عين الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم الدولي المغربي رضوان جيد ليكون حكما رئيسيا لتقنية الـ VAR في مباراة قطر ضد العراق، غدا الإثنين، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب قطر 2021.

هذه المباراة سيتولى مهمة قيادتها الحكم الغامبي باكاري غاساما.

وتعتبر هذه المباراة الثانية في كأس العرب التي يحضر فيها رضوان جيد، بعدما سبق له أن عين حكما لغرفة الفيديو في مباراة الإمارات ضد سوريا، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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