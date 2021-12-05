وزارة بنموسى تنفي تأجيل نتائج الحركة الانتقالية بعد بلاغ مفبرك

2021-12-05 / 6:27 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، الأخبار المتداولة بخصوص صدور بلاغ يتعلق بتأجيل الحركة الانتقالية لسنة 2021-2022 , لافتة الى ان البلاغ مفبرك .

وجاء في توضيح الوزارة “تم ببعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي الترويج لبلاغ مفبرك منسوب الى الوزارة بشأن الحركة الانتقالية”، نافية “نشر أي وثيقة بهذا الخصوص”.

وأدكت وزارة بنموسى على أن “البلاغات الرسمية الصادرة عنها يتم نشرها عبر صفحاتها الرسمية وعبر بوابتها الإلكترونية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تطوان..الطلبة يقاطعون الدراسة احتجاجا على قرار بنموسى

تطوان..الطلبة يقاطعون الدراسة احتجاجا على قرار بنموسى

2021-12-04 / 10:58 مساءً
Photo of في سابقة من نوعها .. جامعة بني ملال توقع الشهادات إلكترونيا

في سابقة من نوعها .. جامعة بني ملال توقع…

2021-12-04 / 10:21 صباحًا
Photo of بنموسى : وزارة التربية الوطنية تولي اهتماما كبيرا للارتقاء بالرياضة المدرسية

بنموسى : وزارة التربية الوطنية تولي اهتماما كبيرا للارتقاء…

2021-12-03 / 9:56 مساءً
Photo of الرياضة المدرسية رافعة أساسية لتحسين جودة التعليم بإقليم الجديدة + فيديو

الرياضة المدرسية رافعة أساسية لتحسين جودة التعليم بإقليم الجديدة…

2021-12-03 / 1:57 مساءً
Photo of بايتاس: الحكومة ماضية في إصلاح التعليم مهما كلف الأمر

بايتاس: الحكومة ماضية في إصلاح التعليم مهما كلف الأمر

2021-12-02 / 3:12 مساءً
Photo of شروط بنموسى لولوج التعليم… بين رؤية استشرافية وإجهاز على ”الشواهد الجامعية“

شروط بنموسى لولوج التعليم… بين رؤية استشرافية وإجهاز على…

2021-12-02 / 11:42 صباحًا
Photo of وجدة ..دكاترة مقصيون لنظام البكالوريوس يطالبون وزير التعليم العالي بإرسال لجنة للتقصي

وجدة ..دكاترة مقصيون لنظام البكالوريوس يطالبون وزير التعليم العالي…

2021-12-01 / 9:37 مساءً
Photo of بنموسى : هناك قناعة حكومية بإعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة التعليم

بنموسى : هناك قناعة حكومية بإعادة النظر في شروط…

2021-12-01 / 8:29 مساءً

المدير الإقليمي للتعليم بالجديدة يسلط الضوء على شروط التوظيف…

2021-12-01 / 12:45 مساءً
Photo of بنموسى: سنتخذ قرارات أكثر صرامة مستقبلا لإصلاح التعليم

بنموسى: سنتخذ قرارات أكثر صرامة مستقبلا لإصلاح التعليم

2021-12-01 / 12:26 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق