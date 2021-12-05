وزارة بنموسى تنفي تأجيل نتائج الحركة الانتقالية بعد بلاغ مفبرك

هبة بريس - الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، الأخبار المتداولة بخصوص صدور بلاغ يتعلق بتأجيل الحركة الانتقالية لسنة 2021-2022 , لافتة الى ان البلاغ مفبرك .

وجاء في توضيح الوزارة “تم ببعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي الترويج لبلاغ مفبرك منسوب الى الوزارة بشأن الحركة الانتقالية”، نافية “نشر أي وثيقة بهذا الخصوص”.

وأدكت وزارة بنموسى على أن “البلاغات الرسمية الصادرة عنها يتم نشرها عبر صفحاتها الرسمية وعبر بوابتها الإلكترونية”.

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