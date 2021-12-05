كورونا ..اكتشاف ثلاث حالات إصابة بمتحور أوميكرون في السنغال

2021-12-05 / 6:08 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا في السنغال، بعد تحليلات خضع لها مسافرون كانوا يستعدون للسفر إلى دول إفريقية، وفق ما علم اليوم في دكار.

وتتعلق الحالة الأولى برجل يبلغ من العمر 58 سنة وصل إلى السنغال في 22 نونبر قادما من بلد من المنطقة، وأقام في فندق بدكار، وشارك في حدث منظم يومي 24 و25 نونبر بحضور نحو 300 شخص من عدة جنسيات.

وقد سبق له أن تلقى في 13 أبريل 2021 جرعة من لقاح أسترا زينيكا وفي 25 يونيو جرعة من لقاح فايزر.

وبتاريخ 25 نونبر تأكدت إصابته وتم وضعه في الحجر الصحي ومتابعته في منشأة صحية محلية واعتبارا من 4 دجنبر، لم تعد تظهر عليه الأعراض.

أما بالنسبة للمخالطين، فبحسب معهد البحوث الصحية والمراقبة الوبائية والتدريب في السنغال فإن الأجانب غادروا البلاد بالفعل، في حين تم البدء في إجراءات العثور على المخالطين السنغاليين وعزلهم لتجنب انتشار الوباء.

ومن جهته ذكر معهد باستور بدكار الأحد أنه حدد حالتين أخريين من الإصابة بمتحور أوميكرون، وهما لرجل يبلغ من العمر 28 عاما أقام في سكات أوربام وخضع لاختبارات بتاريخ 23 نونبر وكان متوجها إلى بلد من دول الجوار.

وتتعلق الحالة الأخرى لامرأة تبلغ من العمر 29 عاما كانت مقيمة بأحد الفنادق وخضعت للتحليلات المختبرية في 1 دجنبر وكانت متوجهة لدولة في إفريقيا الجنوبية.

ووفقا لوزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية فقد تم الإعلان حتى الآن عن 74 الف و24 حالة إصابة بكوفيد 19 بما في ذلك 1886 وفاة، فيما بلغت التلقيحات مليون و328 الف و633 شخصا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of لسان من الذهب ومقبرة “لم تفتح أبدا”.. اكتشاف أثري مهم في مصر

لسان من الذهب ومقبرة “لم تفتح أبدا”.. اكتشاف أثري…

2021-12-05 / 5:15 مساءً
Photo of إبطال مفعول قنبلة تحت سيارة ضابط تركي قبل لقاء حضره أردوغان

إبطال مفعول قنبلة تحت سيارة ضابط تركي قبل لقاء…

2021-12-05 / 4:18 مساءً

الكويت تحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى…

2021-12-05 / 3:53 مساءً
Photo of بارتفاع حافلة”.. وفاة مصرية “عملاقة” دخلت موسوعة غينيس

بارتفاع حافلة”.. وفاة مصرية “عملاقة” دخلت موسوعة غينيس

2021-12-05 / 3:02 مساءً
Photo of تركيا تستقبل أول سفينة ركاب من ليبيا بعد ربع قرن من التوقف

تركيا تستقبل أول سفينة ركاب من ليبيا بعد ربع…

2021-12-05 / 2:18 مساءً
Photo of الأردن.. السجن لـ5 مسؤولين في انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا

الأردن.. السجن لـ5 مسؤولين في انقطاع الأوكسجين عن مرضى…

2021-12-05 / 1:06 مساءً
Photo of تقرير صيني يكشف حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة

تقرير صيني يكشف حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة

2021-12-05 / 12:35 مساءً
Photo of إسرائيل تستجوب شرطيين اثنين بعد مقتل فلسطيني رميا بالرصاص

إسرائيل تستجوب شرطيين اثنين بعد مقتل فلسطيني رميا بالرصاص

2021-12-05 / 12:19 مساءً
Photo of منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خصائص “أوميكرون” ما زالت غير معروفة

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خصائص “أوميكرون” ما زالت…

2021-12-05 / 11:31 صباحًا
Photo of كوفيد يحاصر 3200 راكبا على سفينة.. و10 إصابات مؤكدة

كوفيد يحاصر 3200 راكبا على سفينة.. و10 إصابات مؤكدة

2021-12-05 / 11:11 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق