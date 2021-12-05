كورونا ..اكتشاف ثلاث حالات إصابة بمتحور أوميكرون في السنغال

هبة بريس - وكالات

تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا في السنغال، بعد تحليلات خضع لها مسافرون كانوا يستعدون للسفر إلى دول إفريقية، وفق ما علم اليوم في دكار.

وتتعلق الحالة الأولى برجل يبلغ من العمر 58 سنة وصل إلى السنغال في 22 نونبر قادما من بلد من المنطقة، وأقام في فندق بدكار، وشارك في حدث منظم يومي 24 و25 نونبر بحضور نحو 300 شخص من عدة جنسيات.

وقد سبق له أن تلقى في 13 أبريل 2021 جرعة من لقاح أسترا زينيكا وفي 25 يونيو جرعة من لقاح فايزر.

وبتاريخ 25 نونبر تأكدت إصابته وتم وضعه في الحجر الصحي ومتابعته في منشأة صحية محلية واعتبارا من 4 دجنبر، لم تعد تظهر عليه الأعراض.

أما بالنسبة للمخالطين، فبحسب معهد البحوث الصحية والمراقبة الوبائية والتدريب في السنغال فإن الأجانب غادروا البلاد بالفعل، في حين تم البدء في إجراءات العثور على المخالطين السنغاليين وعزلهم لتجنب انتشار الوباء.

ومن جهته ذكر معهد باستور بدكار الأحد أنه حدد حالتين أخريين من الإصابة بمتحور أوميكرون، وهما لرجل يبلغ من العمر 28 عاما أقام في سكات أوربام وخضع لاختبارات بتاريخ 23 نونبر وكان متوجها إلى بلد من دول الجوار.

وتتعلق الحالة الأخرى لامرأة تبلغ من العمر 29 عاما كانت مقيمة بأحد الفنادق وخضعت للتحليلات المختبرية في 1 دجنبر وكانت متوجهة لدولة في إفريقيا الجنوبية.

ووفقا لوزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية فقد تم الإعلان حتى الآن عن 74 الف و24 حالة إصابة بكوفيد 19 بما في ذلك 1886 وفاة، فيما بلغت التلقيحات مليون و328 الف و633 شخصا.

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