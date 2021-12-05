لعمامرة يهلوس . توقيع الرباط اتفاق دفاع مع تل أبيب يُبعد المغرب عن الجزائر وشعبها

هبة بريس _ الرباط

في هلوسة جديدة : وبشكل غير مفهوم وصف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أول أمس السبت، اتفاق الدفاع الموقع مؤخرا بين الرباط وتل أبيب، بـ”التحالف العسكري الخبيث”

واعتبر ذات المسؤول الحزائري “أن التحالف العسكري بين المغرب وإسرائيل يعكس نقطة التقاء بين توسعين إقليميين يدفعهما إنكار وجود ضحاياهم المحرومين من حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف”.

تصريح لعمامرة يبعث على الشفقة اذ يفترض ان يعي الأخير ان الأمر يتعلق بالشأن الداخلي لدولة جارة من حقها تسطير ديبلوماسيتها واختياراتها.

ولا شك ان العالم يدرك ان الجزائر كانت سباقة الى قطع علاقاتها مع المغرب بالرغم من الرسالة التصالحية التي جاءت من قبل الملك محمد السادس ما يعني ان الجارة تستهوي مهاجمة المغرب لا لشيء ..فقط لأن النجاحات ليست هي نفسها بالجزائر

والظاهر ان لعمامرة يحاول تأزيم الوضع اكثر باقحام الشعوب في قضية الظاهر فيها ان الجزائر تبحث عن تصدير ازمتها السياسية والاقتصادية الغير المتوقفة

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