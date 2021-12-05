الخطوط الجوية التركية تنظم رحلات جوية استثنائية للعالقين في المغرب

هبة بريس _ الرباط

تعتزم الخطوط الجوية التركية تنظيم رحلات جوية من المغرب، لفائدة الأتراك العالقين في المملكة، بعد إعلان قرار تعليق الرحلات من وإلى المغرب.

ونشرت الخطوط الجوية التركية منشور على صفحتها بـ “الفيسبوك” تقول فيه، أن الرحلات الاستثنائية ستنظم يومي 10 و12 دجنبر الجاري، انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وأوضحت الخطوط الجوية ذاتها، أن الرحلات ستشمل المواطنين الأتراك المتواجدين في المغرب، بشكل مؤقت، بسبب الظروف الصحية.

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