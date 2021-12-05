عبد الاله بنكيران

ابن كيران لجنرالات الجزائر: . المغرب ماشي ساهل

2021-12-05 / 4:36 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال عبد عبد الاله ابن كيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية ، إن القضية الفلسطينية بالنسبة للعدالة والتنمية ليست سياسية وإنما عقائدية

وأكد بنكيران على الروابط الأخوية مع الفلسطينيين، ثم أوضح: لن نصل أبدا إلى مستوى إدانة دولتنا.

وسجل ابن كيران في أول اجتماع للجنة الوطنية للحزب أن :”ملوك المغرب لم يغيروا موقفهم.. جلالة الملك لا يزال يؤكد إلى الآن وقوفه إلى جانب الفلسطينيين، ولكن له ظروف ومشاكل، إذا لم تتفقوا معه احترموه ووقّروه، هذا ملك من ملوك المسلمين ومعه 40 مليون من المواطنين يقدرون ظروفه ويقدرون إشكال ملف الصحراء المغربية”.

وفي شق اخر ؛ تأسف بنكيران للتصعيد الجزائري ضد المغرب قائلا: “مع الأسف هذا النظام الجزائري بقي يتحرش بنا منذ أكثر من 40 سنة وخاضوا حروبا ضدنا وقتلوا منا ومنهم واستعملوا أموال البترول”.

وقال موجها كلامه إلى جنرالات النظام الجزائري: “أنصحكم بالرجوع إلى الله.. المغرب ماشي ساهل والذنوب ديالو ماشي ساهلين والأرواح ديال أبناء الجزائريين ماشي ساهلين”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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