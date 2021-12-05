حماقي يشعل إفتتاح ” لفورمولا 1″ بجدة و 85 مليونا تابعوا الحدث حول العالم

2021-12-05 / 3:33 مساءً
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هبة بريس _ ع بركة

عقب تألق الميجا ستار محمد حماقي في إحياء أقوى فعاليات موسم الرياض 2021 على مسرح ابو بكر سالم وبحضور كامل العدد قام بالتوجه في اليوم التالي لإحياء إحتفالية عالمية تقام للمرة الأولى بالمملكة العربية السعودية وهي إفتتاح النسخة الأولى من سباق” جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1″ بحضور أكثر من 40 الف شخص من مختلف الجنسيات العربية والاوربية بالإضافة إلى متابعة 85 مليون حول العالم لفعاليات الحفل لحظة بلحظة ليتربع حماقي بذلك على عرش كبرى وأهم إحتفالات المملكة على الإطلاق.

وأحيا حماقي حفل إفتتاح النسخة الأولى لسباق ” جائزة السعودية الكبرى لوفورمولا 1″ منفردا بجوار ” حلبة كورنيش جدة ” حيث صعد على على خشبة المسرح في كامل لياقته مرتديا ملابس رياضية ومرددا لأغنية “نفسي ابقي جنوا” وسط استقبال حافل من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية والاجنبية.

من جانبه وجه حماقي الشكر للحضور من الآلاف لحفاوة الإستقبال وعبر سعادته لتواجده مع أهالي المملكة العربية السعودية في أهم إحتفالاتها وبخاصة ” لفورمولا 1″ بنسخته الأولى والتي تعد فخرا وانجازا رياضيا لكل العرب.

وأشعل حماقي الحفل بمزيد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها “أجمل يوم” ” أحلى حاجة فيكي” ، “يزلزل” ، “ما بلاش” ، ” ناويها” ، ” ليه بيلموني ” ،”يا ستار” .. بالإضافة إلى عدد كبير من اغاني ألبوم “يا فاتني” منها ” لا ملامة” ، “لوهتسيب” ،”تك” ، ” طالع موضة” ، “عرض مستمر” ، “ظلموني” ، ” مش قادر أنسى” و”قالوا عنك” .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وكان حماقي قد قدم الأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ ” الكباش” بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية ” حلوة بلدنا حلوة” بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل ١٥٠ قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية ” تريند ” مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
كما تتطرق حماقي بألبوم ” يا فاتني” الذي أطلقه مع صيف 2021 إلى منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة ( فورتي نايت الجديدة – احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة “فورتي نايت” الشهيرة عالميا .

كما يعد أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال في بث مباشر “لايف” وبمشاركة “حيه” لقرابة ال 400 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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