بارتفاع حافلة”.. وفاة مصرية “عملاقة” دخلت موسوعة غينيس

هبة بريس _ متابعة

بعد صراع مع المرض وتنمر المجتمع، توفيت المصرية هدى شحاتة (30 عاما) التي كسرت ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس بسبب ضخامة جسدها نتيجة خلل هرموني.

وقال موقع “صدى البلد”، السبت، إن شحاتة، التي ولدت وعاشت في قرية الجمالية بمحافظ الشرقية في دلتا النيل، توفيت بعد أن دخلت في “غيبوبة كاملة” الأيام الماضية.

وذكر تقرير سابق لصحيفة اليوم السابع أن “إحدى كليتيها توقفت عن العمل وكانت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي” نتيجة لهذا الخلل، وذلك نقلا عن شقيقها محمد، الذي يمر بتجربة مماثلة.

وكانت غينيس قد أعلنت في يونيو الماضي دخول هدى وشقيقها محمد (33 عاما) الموسوعة بسبب ضخامة حجمهما.

وحصلت هدى على ثلاثة أرقام قياسية، هي أكبر قدم امرأة (33.1 سم) وذلك لقدمها اليمنى، وأكبر يد امرأة (24.3 سم) في يدها اليسرى، وأوسع مدى ذراع لأنثى (236.3 سم).

ويبلغ طول الشقيقين معا 414.4 سم، وهو ما قال بيان الموسوعة إنه يضاهي “ارتفاع حافلة لندن المكونة من طابقين”.

وحقق محمد الرقم القياسي لأكبر مدى ليد شخص ذكر (31.3 سم) في يده اليسرى، وأعرض مدى لذراع ذكر بقياس 250.3 سم.

وقالت تقارير عدة إن الشقيقين يعانيان من تضخم في الغدة النخامية، وهو ما سبب زيادة في إنتاج هرمونات النمو

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