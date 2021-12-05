نجل الخياري يطرح عمله الجديد “24”

2021-12-05 / 2:49 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح الفنان المغربي الصاعد، أيوب الخياري، نجل نجم الكوميديا والتلفزيون، العملاق محمد الخياري، أغنية شبابية جديدة تحت عنوان “24”.

وأشرف على إنتاج فيديو كليب الأغنية الجديدة، إينيغما بيت Enigma beat، فيما تم التسجيل والماستورينغ من طرف ويست/أييبرود west/ayéprod ، وتكلف بإدارة الصورة عادل بن قدور عن ABK Frames، كما صورت بعض من مشاهد العمل بمدينة الدار البيضاء .

و يشار إلى أن نجل محمد الخياري، إقتحم عالم الفن والغناء، من خلال أعمال لاقت استحسان الجمهور المغربي، إذ تحمل في طياتها طاقة شاب لا يتوانى في استخدامها لإثراء الساحة الفنية المغربية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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