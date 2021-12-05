الأردن.. السجن لـ5 مسؤولين في انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا

هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة أردنية، الأحد، بالسجن ٣ سنوات بحق خمسة مسؤولين حكوميين عقب إدانتهم بالتسبب في وفاة عشرة مرضى نتيجة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي، مارس الماضي.

وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير المستشفى السابق، عبد الرزاق الخشمان، وأربعة من مساعديه بالسجن لثلاث سنوات.

وأدين هؤلاء بـ”جنحة التسبب بالوفاة مكررة عشر مرات”، بينما برأت المحكمة ثمانية متهمين آخرين، وفقا لما ذكر موقع “الرؤيا” المحلي.

وقد توفي ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 مارس الماضي في مستشفى السلط الحكومي (نحو 30 كلم شمال غرب عمان) بعد انقطاع الأوكسجين، وفق ما أعلنه وزير الصحة حينها نذير عبيدات الذي قدم استقالته.

وفي الأيام اللاحقة أعلنت وفاة اربعة آخرين نتيجة الحادثة.

وزار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستشفى يوم وقوع الحادثة التي اثارت غضبا واسعا، وطلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.

وأعلنت الحكومة مساء نفس اليوم إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، وقدمت اعتذارها عن “التقصير” واصفة ما حدث بأنه “خطأ جسيم فادح غير مبرر”.

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