وفاة قاصر وجرح اثنين آخرين في اصطدام بين سيارة قطرية و“ تريبورتور” بالرشيدية
لقي قاصر مصرعه مساء السبت 04 دجنبر الجاري، وأصيب اثنان من رفاقه بجروح وصفت بالخطيرة، إثر حادث سير ناجم عن اصطدام بين سيارة رباعية الدفع تحمل ترقيم دولة قطر، ودراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبوتور” ، على مستوى قصر تاردة بالطريق الرابطة بين الرشيدية وكلميمة .
وذكر شهود عيان ل”هبة بريس” ان القاصرين الثلاثة كانوا على متن “تريبوتور” و وقع اصطدام بينهم وبين سيارة رباعية الدفع يقودها قطري مما أدى إلى انقلاب “تريبوتور”.
وأسفرت الحادثة حسب ذات المصادر عن اصابة القاصرين الثلاثة بجروح وصفت بالخطيرة، ومباشرة بعد وصولهما إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، أسلم الأصغر سنا منهما الروح إلى بارئها، في حين تم تقديم الإسعافات الضرورية للأخريين .
وحسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة فالطفل الذي لقي حتفه في هذه الحادثة يبلغ من العمر 12 سنة وينحدر من دوار أيت خليفة بضواحي الرشيدية، والقاصر الثاني الذي أصيب بجروح يبلغ من العمر 17 سنة وينحدر من نفس الدوار، في حين ينحدر القاصر الثالث البالغ من العمر 13 سنة والمصاب بجروح من قصر أولاد تكير بالرشيدية
9 تعليقات
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه واشفي المصابين بارب.
السرعة المفرطة او عدم احترام قانون السير وووووو وووووووو وغيرها من مسببات حوادث السير …
لماذا هذه السرعة المفرطة الكل يصل .بسببها تذهبوا ابرياء . إن لله وإن إليه راجعون.
كان عليهم وضع القباعة من أجل حمايتهم من الحادثة المؤلمة التي تسببت في قتلي والموصابين حسبي الله ونعم الوكيل.
أرجوكم ثم أرجوكم لا داعي للسرعة المفرطة الكل سيصل.في التأني السلامة وفي العجلة الندامة…
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جناتي.اللهم ارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين واشفي مصابيك من هذه الحادثة المؤلمة.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لماذا هذه السرعة المفرطة التي ذهب ضحيتها ابرياء.
لازلنا في حرب الطرق التي تأخذ منا الغالي علينا .يجب وضع حلا مناسبا لمحاربتها.ان لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقه الموت.ان لله وإن إليه راجعون.