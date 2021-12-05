وفاة قاصر وجرح اثنين آخرين في اصطدام بين سيارة قطرية و“ تريبورتور” بالرشيدية

لقي قاصر مصرعه مساء السبت 04 دجنبر الجاري، وأصيب اثنان من رفاقه بجروح وصفت بالخطيرة، إثر حادث سير ناجم عن اصطدام بين سيارة رباعية الدفع تحمل ترقيم دولة قطر، ودراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبوتور” ، على مستوى قصر تاردة بالطريق الرابطة بين الرشيدية وكلميمة .

وذكر شهود عيان ل”هبة بريس” ان القاصرين الثلاثة كانوا على متن “تريبوتور” و وقع اصطدام بينهم وبين سيارة رباعية الدفع يقودها قطري مما أدى إلى انقلاب “تريبوتور”.

وأسفرت الحادثة حسب ذات المصادر عن اصابة القاصرين الثلاثة بجروح وصفت بالخطيرة، ومباشرة بعد وصولهما إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، أسلم الأصغر سنا منهما الروح إلى بارئها، في حين تم تقديم الإسعافات الضرورية للأخريين .

وحسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة فالطفل الذي لقي حتفه في هذه الحادثة يبلغ من العمر 12 سنة وينحدر من دوار أيت خليفة بضواحي الرشيدية، والقاصر الثاني الذي أصيب بجروح يبلغ من العمر 17 سنة وينحدر من نفس الدوار، في حين ينحدر القاصر الثالث البالغ من العمر 13 سنة والمصاب بجروح من قصر أولاد تكير بالرشيدية

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