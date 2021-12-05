الملك يهنئ عاهل مملكة التايلاند
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن ، عاهل مملكة التايلاند، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن ولأسرته الملكية بموفور الصحة والسعادة، وللشعب التايلاندي باطراد التقدم والرخاء.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن ارتياحي لما يربط بلدينا من علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتعاون والتقدير المتبادل ، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”
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ملكنا الغالي دائما سباقا للخير بعث برقية تهنئة إلى عاهل التايلاند بمناسبة عيد الوطني لبلاده.
الصداقة بين البلدين قائمة على التعاون وتطوير الاستثمارات والتقدير المتبادل بينهما اللهم دوم المحبة والاخلاص والعطاء فيما بينهما.
بموفور الصحة والسعادة نتمناه لهذا الشعب الوفي التايلاندي .عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده.
أعرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بارتياحه لهذا العلاقة بينهما بالود والاخلاص والعطاء والحب فيما بينهما.