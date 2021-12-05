الملك يهنئ عاهل مملكة التايلاند

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن ، عاهل مملكة التايلاند، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن ولأسرته الملكية بموفور الصحة والسعادة، وللشعب التايلاندي باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن ارتياحي لما يربط بلدينا من علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتعاون والتقدير المتبادل ، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”

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