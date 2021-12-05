المغرب يتكفل بتلاميذه الذين يدرسون في الجزائر وتونس

2021-12-05 / 12:04 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشف تقرير صادر عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس المستشارين، أن خدمات احتماعية وفرتها وزارة بوريطة لأغلب الأطفال المغاربة المقيمين في الخارج.

وقال التقرير الذي أفرج مجلس المستشارين، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، قامت بمساعدة المواطنين المغاربة المرضى، أو في وضعية هشة أو حالة استثنائية تتطلب الإغاثة، أو الترحيل إلى أرض الوطن.

وأضاف التقرير، أن الوزارة، قامت بتنفيذ برنامج الدعم المدرسي لفائدة الأطفال المنحدرين من أسر معوزة، في كل من الجزائر، تونس، والكوت ديفوار، وذلك بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المغربية بها.

وأبرز التقرير أن عدد المستفيدين من البرنامج، في الموسم الدراسي الحالي، بلغ 1772، مشيراً إلى أن أغلب المستفيدين يقطنون بالجزائر؛ 1079، إلى جانب 546 بتونس، و146 بكوت ديفوار.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. انا لا أدري لمذا المغاربة يتيقون في الحزائر و يذهبون عندهم ولا سيما منذ ان طرد الخائن بومدين 350 الف مغربي جزائري. انهم اكبر عنصريون ومنافقين على وجه الارض. اما لو كان في يد شيء لبنيت سورا من خمسين متر مع الاعداء ، لا يحب. التعامل معهم ، اليهود احسن منهم بكثير .

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