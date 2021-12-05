منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خصائص “أوميكرون” ما زالت غير معروفة

هبة بريس _ وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن خصائص المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” ما زالت غير معروفة، بعد مرور أكثر من أسبوع منذ إعلان جنوب إفريقيا عن اكتشاف المتحور وتزايد عدد البلدان المتضررة منه.

وأوضحت المنظمة، في بيان أمس السبت، أن العديد من الدول أعلنت مؤخرا عن رصد حالات عدوى محلية بالمتحور وتزايد انتشاره إلا أنها لم تتلق أي معلومات عن أي وفيات.

وأكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن عدم كفاية تغطية اللقاح ضد فيروس كورونا ومحدودية عدد الفحوص، لا سيما في إفريقيا، يشكلان “وصفة مثالية لتكاثر المتحورات وتزايدها”، مشددا على أن نهاية الجائحة “مسألة خيار”.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، أنه لم يطلع على أي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن هناك احتمالا “مرتفعا” لأن “ينتشر أوميكرون عالميا”، وإن كانت تجهل حتى الآن العديد من الأمور حولها مثل شدة عدوته وفعالية اللقاحات الموجودة ضده وشدة الأعراض التي يسببها.

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