كوفيد يحاصر 3200 راكبا على سفينة.. و10 إصابات مؤكدة

هبة بريس _ وكالات

أفادت إدارة الصحة بولاية لويزيانا الأميركية عن إصابة 10 أفراد بكوفيد-19 بين ركاب وطاقم سفينة سياحية نرويجية كانت في طريق عودتها إلى مدينة نيو أورلينز وعلى متنها آلاف الأشخاص.

وقالت وزارة الصحة في لويزيانا على تويتر، السبت، “غادرت السفينة نرويجيان بريك أواي من نيو أورليانز في 28 نوفمبر وتوقفت في بليز وهندوراس والمكسيك في رحلتها. على متنها أكثر من 3200 فرد”.

وأشارت إلى أن كل الأشخاص الموجودين على متن السفينة سيخضعون لاختبار كوفيد-19 قبل النزول، على أن يخضع المصابين للحجر الصحي الإلزامي أما في منازلهم أثناء مغادرتهم بسياراتهم الشخصية أو في الحجر المؤسسي.

وذكرت السلطات الصحية بولاية لويزيانا أنها ستطلع الجمهور على أي تطورت جديدة بشأن وضع سفينة “نرويجيان بريك أواي”.

وتعرضت الرحلات البحرية السياحية لضربة موجعة بعد تفشي وباء فيروس كورونا في ربيع العام 2020، إذ توقفت كل السفن الضخمة عن الإبحار بعد أن ضرب الفيروس سفينة “دايموند برنسيس” قبالة سواحل اليابان.

وأصيب 700 ركابا في السفينة بكوفيد-19، توفي 13 منهم، في ظل عدم سماح السلطات اليابانية لركاب السفينة بدخول أراضيها

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