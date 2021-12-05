Spectators watch as the new cruise liner 'Norwegian Breakaway' leaves the German shipyard Meyer on the river Ems in Papenburg, northern Germany on March 13, 2013. The 4,000 passenger, 146,600-ton ship with its signature hull artwork designed by U.S. pop artist, Peter Max, is the largest cruise liner ever to be constructed in Germany and will arrive in her year-round homeport of New York City in early May 2013. REUTERS/Fabian Bimmer (GERMANY - Tags: MARITIME TRAVEL)

كوفيد يحاصر 3200 راكبا على سفينة.. و10 إصابات مؤكدة

2021-12-05 / 11:11 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أفادت إدارة الصحة بولاية لويزيانا الأميركية عن إصابة 10 أفراد بكوفيد-19 بين ركاب وطاقم سفينة سياحية نرويجية كانت في طريق عودتها إلى مدينة نيو أورلينز وعلى متنها آلاف الأشخاص.

وقالت وزارة الصحة في لويزيانا على تويتر، السبت، “غادرت السفينة نرويجيان بريك أواي من نيو أورليانز في 28 نوفمبر وتوقفت في بليز وهندوراس والمكسيك في رحلتها. على متنها أكثر من 3200 فرد”.

وأشارت إلى أن كل الأشخاص الموجودين على متن السفينة سيخضعون لاختبار كوفيد-19 قبل النزول، على أن يخضع المصابين للحجر الصحي الإلزامي أما في منازلهم أثناء مغادرتهم بسياراتهم الشخصية أو في الحجر المؤسسي.

وذكرت السلطات الصحية بولاية لويزيانا أنها ستطلع الجمهور على أي تطورت جديدة بشأن وضع سفينة “نرويجيان بريك أواي”.

وتعرضت الرحلات البحرية السياحية لضربة موجعة بعد تفشي وباء فيروس كورونا في ربيع العام 2020، إذ توقفت كل السفن الضخمة عن الإبحار بعد أن ضرب الفيروس سفينة “دايموند برنسيس” قبالة سواحل اليابان.

وأصيب 700 ركابا في السفينة بكوفيد-19، توفي 13 منهم، في ظل عدم سماح السلطات اليابانية لركاب السفينة بدخول أراضيها

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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