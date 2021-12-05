اعتقال سوري في قبرص بشبهة قتل امرأتين روسيتين

2021-12-05 / 11:06 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

قالت صحيفة Cyprus Mail، إن شرطة قبرص عثرت على جثتي المرأتين الروسيتين اللتين اختفتا في الجزيرة يوم 17 نوفمبر.

ووفقا للصحيفة، اعتقلت الشرطة، مواطنا سوريا يبلغ من العمر 32 عاما، وهو المتهم الرئيسي في القضية، وذكرت أنه اعترف خلال التحقيق معه بقتل المرأتين، ودفن الجثتين في حديقة منزل في بقرية مونياتيس الجبلية في محافظة ليماسول، حيث كان يعمل كعامل بناء.

في وقت سابق، تم العثور على آثار دماء في الدار المذكورة وعلى الحفارة المستخدمة في البناء، وتبين من فحص الحمض النووي، أنها تعود لإحدى الروسيتين

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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