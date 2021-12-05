بسبب أوميكرون ..غلق أبواب معرض الدارالبيضاء لكتاب الطفل ومنع دخول الجمهور
أعلنت المديرية الجهوية لقطاع الثقافة (جهة الدار البيضاء)، امس السبت، أنه تقرر منع توافد الجمهور على معرض الدار البيضاء لكتاب الطفل والناشئة، الذي ينظم من 2 حتى 7 دجنبر الجاري، مع إيقاف أنشطة العارضين، والاكتفاء ببث الورشات المبرمجة عبر الفيسبوك.
وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي تنفيذا لما قررته الحكومة، في 03 دجنبر 2021، بشأن منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وذلك لتعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وفي التفاصيل، يضيف البلاغ، فقد تقرر إيقاف أنشطة العارضين ومنع توافد الجمهور على معرض الدار البيضاء لكتاب الطفل والناشئة في دورته السابعة والذي افتتح بمقر المديرية الجهوية لقطاع الثقافة، على أن تستمر الورشات المبرمجة ضمن الأنشطة الثقافية الموازية لفعاليات المعرض، ليتم تصويرها بدون جمهور، وبثها عبر الصفحة الرسمية للمديرية الجهوية للثقافة، على الفيسبوك.
ويحتفي هذا المعرض، الذي يلتئم تحت شعار “كتاب الطفل وتعدد الروافد الثقافية” بمبادرة من المديرية الجهوية للثقافة بجهة الدار البيضاء سطات، وبدعم من مجلس جماعة الدار البيضاء، وبتعاون مع الاتحاد المهني لناشري المغرب، بالكتاب وجمهوره، وذلك بعد انقطاع نتج عن الظروف الاحترازية التي فرضتها الوضعية الصحية المرتبطة بكوفيد 19.
ومن اللحظات القوية في المعرض، فضلا عن عرض الكتب الخاصة بالأطفال بمجموعة من الأجنحة، عقد ورشات ينشطها مجموعة من الفنانين والباحثين، تتمحور حول فن الحكاية، ودور المسرح في تنمية القدرات الفنية لدى الأطفال، والخريطة التراثية للمواقع البرتغالية، وتراث بلادي، وكيف أكتب كتابا ؟ والذاكرة الموسيقية، وأركيولوجيا العصور الوسطى، والإيقاعات المغربية، والكاريكاتور، وكتاب الطفل.
كما تتمحور هذا الورشات حول رسم لوحة جماعية، وتراث مدنية الدار البيضاء، والتراث الحساني المغربي، والصحفي الصغير
19 تعليقات
غير معقول يحرم الطفل من المعرفة والثقافة والمعلومات العامة .فهذا من حقوقه المشروعة في المغرب ….
اطلبوا العلم ولو في الصين. ولكن نحن يطلبه أبناؤنا إلا في مدينة الدار البيضاء ومنعوا منه هههههههه.
بدل ان نشجع ابنائنا على القراءة والفهم والثقافة والمعلومات التي يستفيد منها هاهي الحكومة الجديدة بقراراتها المفاجئة التافهة تمنع بالدخول واغلاق ابواب معرض الكتاب الطفل.. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ليس من حقهم إغلاق هذآ المعرض .يجب فتحه لكي نعيد الأمل والصبر والمثابرة والجد في نفسية الطفل الذي هو جد ماسة لها..
يجب وضع الاحترازات لازمة والوقائية مع تدابير الحيطة والحذر .ولا يمكن إغلاقه ومنع الدخول إليه ……
فصل الشتاء تكثر فيه الضربات الزكامية بكثرة هذآ ما في الأمر.ليس هناك متحور جديد يدعى اوميكرون تريدون الاغلاق والاستعمار فقط حتى الطفل لم يمنع من اكاذيبكم ..
حكومة احتقارية وديكتاتورية تريد قمع الطفل من المعرفة والثقافة وحرمه من حقه الدستوري حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
كورونا انتهت ولماذا إعادة السيناريوهات المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا هههههههه. هذا ليس من حقكم منع الطفل من الدخول الى المعرض. يجب حد من هذه المهزلة….
إن الله أمرنا بالقراءة حيث قال في كتابه الكريم (بعد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم…) صدق الله العظيم.
تنظم المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب معرض الكتاب الطفل كل سنة والآن تقومون بالاغلاق المفاجئ وعدم دخوله.انه احتقار في حق الطفل..
نحن نريد ان نكرس ابنائنا على القراءة والفهم والثقافة وأنتم بتصرفاتكم التافهة تؤدون بها الى الانحراف السلوكي للطفل لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب وقفات احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب.لمنع هذآ القرار التافه…
نحن نحث على ابنائنا بالقراءة في الكتب مباشرة والاستفادة من وجود الكتب وليس القراءة في الأنترنيت الذي بسببه يؤدي إلى الطفل الانحراف السلوكي….
أصلا المعرض يجب إغلاقه لأنه يختار للدخول له التلاميذ المميزين في الدراسة؛ وللاسف الشديد يتجاهلون الأخرين فهذا ميز عنصري .. أما التخوف من المتحور الجديد اوميكرون لآ علاقة له….
أريد لأبني ان يلمس الكتاب.اريد ان احرره من ادمان اللوحة الاكترونية والهواتف الذكية.. هذآ هو هدفنا كأباء وامهات والآن الحكومة الجديدة تريد منع الطفل من المعرفة والثقافة ..
ياوزير التربية والتعليم السيد بنموسى ان مشهد الطفل بعلاقته بالكتابة علاقة قوية فهذا المعرض هو الوسلية بينه وبين اكتشاف المعرفة والثقافة فعنده اهم حدث ثقافي.حيث يعيش فضاؤه على ايقاع مكثف لقراء المستقبل.والان تمنعون الطفل من هذآ الحق.
نحن في زمن يدق فيه خبراء التربية والمثقفون ومهنيو الكتاب ناقوس الخطر . والآن الحكومة الجديدة تقوم باحداث الاغلاق وعدم الدخول الى المعرض . بسبب متحور وهمي فقط.
نحن ضد هذا القرار التافه الذي لا محل له من الاعراب . هذآ ماجعلنا دائما متؤخرين في مجال العلم والمعرفة.لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيكم.
هنا يطلب جواز التلقيح من أجل الدخول إلى المعرض .. وليس بقيامكم الاغلاق وعدم الدخول ..أنتم تريدون الاغلاق والاستعمار فقط ….فكرونا والمتحور الجديد اوميكرون مجرد خيال علمي وسبب فقط حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.