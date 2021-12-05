محلل سياسي : زواج القاصرات جريمة مكتملة الأركان

هبة بريس _ الرباط

وصف عمر الشرقاوي، المحلل السياسي، زواج القاصرات بالمغرب، بالإغتصاب المرتكب بحق الطفولة واعتداء على الكرامة الإنسانية، وهو جريمة مكتملة الأركان”.

واستدل الأستاذ الجامعي، بدراسة، أنجزتها رئاسة النيابة العامة، كشفت عن واقع أسود ترزح تحته ألاف من الفتيات المغربيات بعمر الزهور تتحملن أعباء زواج وأسرة لا قدرة لهن عليها، ولا تستوعبن دورا فرض عليهن

وسجل الأخير ، أن الهدر المدرسي هو الرافد الأساسي لزواج القاصرات بالمغرب، مشيرة إلى أن الأوساط التي تنتشر فيها الأمية والجهل والتأويلات المتعسفة للدين هي الأكثر إنتاجا لهذا النوع من الزواج وإعادة إنتاجه.

وقال الشرقاوي “بدون مكياج أو تزييف للواقع المعيش، فإن زواج القاصرات هو اغتصاب بحق الطفولة واعتداء على الكرامة الإنسانية، وهو جريمة مكتملة الأركان لما يخلفه من آثار نفسية وجسدية على طفلة مازالت تحتاج من يرعاها لا من ترعاه، إنه اغتصاب مقنن واغتيال لبراءتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة. وللأسف فالقاصرات وحدهن من يدفعن فاتورة هذا الاغتصاب المشروع الذي يقضى عليهن ببطء قاتل”.

وتابع المتحدث ذاته، أن “ما توصلت اليه دراسة النيابة العامة من خلاصات قاتمة، ما هو إلا فتيات مغربيات دفعن دفعاً إلى مرحلة الأمومة قبل الأوان، هنّ ضحايا مجتمع يتغنّى على السطح بمزايا الانفتاح والحداثة، والتحرر والمناصفة وحقوق المرأة، لكنّه يقبع تحت سطوة العادات والتقاليد والفهم الخاطئ للدين..”.

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