مقتل 29 جنديا من النيجر في هجوم مسلح

هبة بريس - وكالات

قتل 29 جنديا من النيجر، اليوم الأحد، في هجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة غرب البلاد.

وأفاد مصدر لوكالة “سبوتنيك”، بـ “أن الهجوم المسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة في منطقة تيرا غرب النيجر”.

هذا وأفادت أنباء، في وقت سابق، عن هجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة لدول الساحل بمنطقة تيرا شرق النيجر.

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