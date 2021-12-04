مقتل 29 جنديا من النيجر في هجوم مسلح

2021-12-04 / 11:38 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قتل 29 جنديا من النيجر، اليوم الأحد، في هجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة غرب البلاد.

وأفاد مصدر لوكالة “سبوتنيك”، بـ “أن الهجوم المسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة في منطقة تيرا غرب النيجر”.

هذا وأفادت أنباء، في وقت سابق، عن هجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة لدول الساحل بمنطقة تيرا شرق النيجر.
أخبار العالم الآن

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of إصابة ملكة هولندا السابقة بياتريكس بكورونا

إصابة ملكة هولندا السابقة بياتريكس بكورونا

2021-12-04 / 10:25 مساءً
Photo of في آخر رسالة لها كمستشارة.. ميركل تناشد الألمان لتلقي اللقاح!

في آخر رسالة لها كمستشارة.. ميركل تناشد الألمان لتلقي…

2021-12-04 / 10:00 مساءً
Photo of السعودية وفرنسا تؤكدان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة

السعودية وفرنسا تؤكدان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء…

2021-12-04 / 7:50 مساءً
Photo of العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا

العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا

2021-12-04 / 7:13 مساءً
Photo of ألمانيا.. العثور على 5 قتلى في مبنى سكني

ألمانيا.. العثور على 5 قتلى في مبنى سكني

2021-12-04 / 5:26 مساءً
Photo of هولندا.. مظاهرات حاشدة احتجاجا على قيود كورونا

هولندا.. مظاهرات حاشدة احتجاجا على قيود كورونا

2021-12-04 / 4:53 مساءً
Photo of فرنسا.. حزب “الجمهوريون” يختار مرشحته لانتخابات الرئاسة

فرنسا.. حزب “الجمهوريون” يختار مرشحته لانتخابات الرئاسة

2021-12-04 / 4:38 مساءً
Photo of عزلت نفسها منذ بداية الجائحة.. دولة تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا

عزلت نفسها منذ بداية الجائحة.. دولة تعلن تسجيل أول…

2021-12-04 / 2:39 مساءً
Photo of هولندا.. ثبوت إصابة 18 قادما من جنوب أفريقيا بأوميكرون

هولندا.. ثبوت إصابة 18 قادما من جنوب أفريقيا بأوميكرون

2021-12-04 / 12:50 مساءً
Photo of الأولى من نوعها.. بلجيكا تعلن إصابة فرسي نهر بكورونا

الأولى من نوعها.. بلجيكا تعلن إصابة فرسي نهر بكورونا

2021-12-04 / 11:15 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق