مصر تختبر لقاحها الجديد “كوفي فاكس” بتطعيم 9 متطوعين

2021-12-04 / 11:12 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن أسامة عزمي رئيس فريق التجارب السريرية على لقاح “كوفي فاكس” المصري المضاد لكورونا، عن تقدم الاختبارات على اللقاح الوطني المذكور.

وقال عزمي لـ”القاهرة 24″، إن التجارب السريرية على “كوفي فاكس” لا تزال في المرحلة الأولى من الاختبارات، والتي تشمل تطعيم 72 متطوعا، يشترط أن يكونوا أصحاء ولا يعانون من مشكلات صحية على الإطلاق ولم يخضعوا لعمليات جراحية من قبل ولم يحصلوا على اللقاح ولم يصابوا بكورونا، ويكونوا من الفئة العمرية 18 إلى 50 عاما.

وأضاف: “المتطوعون المقبولون حتى الآن عددهم 9 أفراد، وحصلوا على اللقاح المصري ويتمتعون بحالة صحية جيدة، ويتم تقديم الرعاية الصحية لهم ومتابعتهم لتقييم الحالة الصحية للجسم والأجسام المضادة، ويخضعون للملاحظة خلال 24 ساعة بعد التطعيم ومتابعة دورية أسبوعية، لرصد أي ملاحظات”.

وناشد عزمي المواطنين المستوفى شروط حصولهم على اللقاح، ضرورة التطوع للحصول على اللقاح والمشاركة في الاختبارات.

وقال: “المتطوعون يتمتعون بتأمين

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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