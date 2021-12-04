تطوان..الطلبة يقاطعون الدراسة احتجاجا على قرار بنموسى

هبة بريس - تطوان

يخوض طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكذا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة تطوان، اضرابا عن الدراسة احتجاجا على قرار وزير التربية والتعليم الجديد، شكيب بنموسى، بتسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في حدود 30 سنة فقط.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد قررت استبعاد خريجي الجامعات الذين تجاوزوا سن الثلاثين من قائمة المرشحين لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات.

وأفاد الاتحاد في بيان له، بأن مقاطعتهم الشاملة للدراسة ستكون مرفوقة بأشكال احتجاجية تحت شعار “دفاعا عن المكتسبات التاريخية للحركة الطلابية، وصيانة لقيمة شواهدنا الجامعية”.

وتابع البيان ” نطالب التراجع الفوري عن القرار الوزاري المشؤوم القاضي بحرمان أبناء شعبنا الكادح من حقهم العادل في الوظيفة العمومية”،

كما دعا الاتحاد إلى “الإطلاق الفوري لسراح المعتقلة السياسية، فاطمة الزهراء ولد بلعيد، وعبرها كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب”.

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