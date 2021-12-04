إصابة ملكة هولندا السابقة بياتريكس بكورونا

2021-12-04 / 10:25 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكدت خدمة الإعلام الملكي في هولندا (آر.في.دي) في بيان لها السبت، أن ملكة هولندا السابقة بياتريكس التي تبلغ من العمر 83 عاما، أصيبت بفيروس كورونا.

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إصابة ملكة هولندا السابقة بياتريكس بكورونا
04.12.2021 | 21:08 GMT
إصابة ملكة هولندا السابقة بياتريكس بكورونا
ملكة هولندا السابقة الملكة بياتريكس – أرشيف
Hannibal Hanschke / Reuters
أكدت خدمة الإعلام الملكي في هولندا (آر.في.دي) في بيان لها السبت، أن ملكة هولندا السابقة بياتريكس التي تبلغ من العمر 83 عاما، أصيبت بفيروس كورونا.
وورد في البيان أن “الأميرة بياتريكس، كما عرفت منذ تنازلها عن العرش عام 2013، خضعت للاختبار بعد إصابتها بأعراض نزلات برد خفيفة”.

وأضاف: “الأميرة موجودة في المنزل في عزلة وتلتزم بالقواعد الصحية للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم”.

وبياتريكس هي الابنة الكبرى للملكة يوليانا، التي تنازلت لها عن عرش هولندا في أبريل 1980.

وفي عام 2013، أعلنت بياتريكس عن تنازلها عن العرش لابنها الأكبر الأمير فيليم ألكسندر، وكانت بذلك قد تربعت على عرش هولندا طيلة 33 عاما.

وقالت بياتريكس: “أنا لا أنسحب لأن مهمتي أصبحت ثقيلة علي، ولكن لاقتناعي بأن مسؤولية بلدنا يجب أن تكون في أيدي جيل جديد”.

وهي أم لثلاثة أبناء “فيليم ألكسندر (ملك هولندا) والأميران يوهان فريزو وقسطنطين، وجدة لـ8 أحفاد”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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