في آخر رسالة لها كمستشارة.. ميركل تناشد الألمان لتلقي اللقاح!

هبة بريس - وكالات

كررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي ستتنحى عن منصبها الأسبوع المقبل، الدعوة إلى تلقي اللقاح ضد كوفيد-19 في الرسالة الأخيرة من سلسلة مدونات بالفيديو (بودكاست) اعتادت من خلالها مخاطبة مواطنيها.

وقالت ميركل في رسالة الفيديو الأخيرة السبت (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021): “نحن في وضع خطير للغاية في خضم هذه الموجة الرابعة من الجائحة، وفي بعض أجزاء بلدنا لا يمكن وصف الوضع إلا بأنه مأساوي”. وحثت ميركل المواطنين على أخذ “الفيروس الغادر على محمل الجد”.

وفي إشارة إلى الجرعات الأولى، أو المعززة أكدت ميركل أن كل لقاح يساعد في مواجهة الجائحة، مشيرة إلى “وحدات العناية المركزة المكتظة”، وإلى الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة الذين يتعين نقلهم جوا عبر ألمانيا، وإلى “العدد الكبير بشكل مفزع” من الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس، وقالت: “كل واحد منهم يترك وراءه عائلات أو أصدقاء في حالة ذهول وحيرة وعجز. هذا أمر مرير للغاية، لأنه كان يمكن تجنبه. الحل في أيدينا من خلال اللقاحات الفعالة والآمنة”.

وشكرت ميركل التي من المقرر أن تسلم السلطة الأربعاء المقبل إلى مرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي للمستشارية أولاف شولتس “الغالبية العظمى” ممن “يحترمون اللوائح … ويبرهنون كل يوم عن هذا الحس المتحضر الرائع في بلدنا – والذي بدونه لا يمكن لأي مستشار أو حكومة أن تفعل أي شيء”.

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