M. Abdellatif Loudiyi s’entretient avec le ministre israélien de la Défense, M. Benjamin (Benny) Gantz

الوديي : الاعتمادات المرصودة لقطاع الدفاع الوطني تخضع لضوابط الحكامة الجيدة

2021-12-04 / 9:28 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن الميزانية المرصودة لإدارة الدفاع، تبقى معقولة مقارنة مع الميزانيات التي تعتمدها دول المنطقة.

وكشف الوديي في تقرير تقدم به أمام لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، أن تدبير الاعتمادات المرصودة لقطاع الدفاع الوطني، يتم بشكل عقلاني ويخضع لضوابط وقواعد الحكامة الجيدة لافتا الى ان صفقات التسلح تخضع لمعايير دقيقة .

واوضح الوديي انه: النظر للأهمية البالغة التي يحظى بها التكوين العسكري، تحرص إدارة الدفاع الوطني أثناء عقد اتفاقيات اقتناء مختلف المعدات والعتاد على أن تتضمن عقود هذه الصفقات بنودا خاصة بالتكوين العالي لأفراد القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات ذات الصلة بهذه المعدات، مع الاعتماد تدريجيا على الموارد البشرية الذاتية لصيانتها”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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