كينيا.. غرق أكثر من 20 شخصا جرف النهر حافلتهم

2021-12-04 / 8:32 مساءً
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هبة بريس - وكالات

غرق أكثر من 20 شخصا جرفت مياه النهر حافلتهم في كينيا حيث حاول سائق الحافلة العبور بها واجتياز النهر الذي طاف بمياه الفيضان.

وتمكن بعض الركاب من النجاة بعد هروبهم قبل غرق الحافلة التي تم استئجارها لنقل جوقة كنيسة وحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي.

وقالت حاكمة المنطقة تشاريتي نغيلو للصحفيين “وقع هذا الحادث الفظيع صباحا”.

وأضافت: “بلغ عدد الجثث التي انتشلت حتى الآن أكثر من 23، وما زال هناك مزيد من الجثث في الحافلة”، مشيرة إلى أن جهود انتشالها ستستأنف صباح الأحد.

وأكدت أنه تم إنقاذ 12 شخصا بينهم أربعة أطفال.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. ان لله وان اليه راجعون هاد الواد بغيتو يفيض على أالبرلمان ديالنا ويكونو فيه غير جميع أعضاء الحكومة او يديهم ارواس علينا يااااارب هما او قاراتهم

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