كينيا.. غرق أكثر من 20 شخصا جرف النهر حافلتهم

هبة بريس - وكالات

غرق أكثر من 20 شخصا جرفت مياه النهر حافلتهم في كينيا حيث حاول سائق الحافلة العبور بها واجتياز النهر الذي طاف بمياه الفيضان.

وتمكن بعض الركاب من النجاة بعد هروبهم قبل غرق الحافلة التي تم استئجارها لنقل جوقة كنيسة وحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي.

وقالت حاكمة المنطقة تشاريتي نغيلو للصحفيين “وقع هذا الحادث الفظيع صباحا”.

وأضافت: “بلغ عدد الجثث التي انتشلت حتى الآن أكثر من 23، وما زال هناك مزيد من الجثث في الحافلة”، مشيرة إلى أن جهود انتشالها ستستأنف صباح الأحد.

وأكدت أنه تم إنقاذ 12 شخصا بينهم أربعة أطفال.

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