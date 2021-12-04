العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا
هبة بريس - وكالات
عثر العلماء على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه فيروس كورونا، فيما تم اكتشاف كوكب خارج مجموعتنا الشمسية، من المعدن الثقيل يدور حول نجم قريب..
عثر العلماء على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه فيروس كورونا، فيما تم اكتشاف كوكب خارج مجموعتنا الشمسية، من المعدن الثقيل يدور حول نجم قريب..
اكتشف العلماء ثلاثة فيروسات في الخفافيش في لاووس تشبه فيروس “سارس-كوف-2” أكثر من أي فيروسات أخرى معروفة.
ويقول الباحثون: إن أجزاء من الشفرة الوراثية لهذه الفيروسات تدعم الرأي القائل إن الفيروس المتسبب في مرض “كوفيد-19” طبيعي المنشأ، لكن هذا الاكتشاف يثير المخاوف أيضا من وجود العديد من فيروسات كورونا التي يمكن أن تصيب البشر.
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8 تعليقات
المقصود من هذا هو التخويف مرة أخرى.من أجل الجرعة الثالتة. ليس هناك لاخفافيش ما كفايا تمثيليات علينا.هههه
هذه اللعبة قديمة جداً كل ما في الأمر هو التلقيح الاجباري هههههههه
نحن نريد إنتهاء هذه اللعبة السياسية وأنتم باكاذيبكم تقومون بالتخويف والرعب في نفسيتنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم..
هل الخنافيش تشبه كورونا هههههههه الضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه.
إنها سياسية الترغيم والترهيب في نفسيتنا وتحطيمها بالاعبكم التي لم تنتهي بعد كل مرة يظهر فيروس جديد.. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
كورونا انتهت وذهبت والآن باكاذيبكم تقومون باسترجاع مسرحيتكم وبروطوكولات هههههههههههه.
الخوف من الحكومة الجديدة وقرارتها الليلية بالاغلاق المفاجئ والسيطرة علينا لاخنافيش ولاغيرها كل مافي الامر هو مصلحتهم فقط المسكين والفقير يموت لايهمه أمره.
وما فائدة التلقيح الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة الم تحمينا من الفيروسات هههههههههههه. خنافيش خنافيش هههههههههههه غذا سنسمع فيروس سراق زيت.ههههههههههههه.