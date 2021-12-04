العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا

2021-12-04 / 7:13 مساءً
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هبة بريس - وكالات

عثر العلماء على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه فيروس كورونا، فيما تم اكتشاف كوكب خارج مجموعتنا الشمسية، من المعدن الثقيل يدور حول نجم قريب..
اكتشف العلماء ثلاثة فيروسات في الخفافيش في لاووس تشبه فيروس “سارس-كوف-2” أكثر من أي فيروسات أخرى معروفة.

ويقول الباحثون: إن أجزاء من الشفرة الوراثية لهذه الفيروسات تدعم الرأي القائل إن الفيروس المتسبب في مرض “كوفيد-19” طبيعي المنشأ، لكن هذا الاكتشاف يثير المخاوف أيضا من وجود العديد من فيروسات كورونا التي يمكن أن تصيب البشر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫8 تعليقات

  3. نحن نريد إنتهاء هذه اللعبة السياسية وأنتم باكاذيبكم تقومون بالتخويف والرعب في نفسيتنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم..

  5. إنها سياسية الترغيم والترهيب في نفسيتنا وتحطيمها بالاعبكم التي لم تنتهي بعد كل مرة يظهر فيروس جديد.. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  7. الخوف من الحكومة الجديدة وقرارتها الليلية بالاغلاق المفاجئ والسيطرة علينا لاخنافيش ولاغيرها كل مافي الامر هو مصلحتهم فقط المسكين والفقير يموت لايهمه أمره.

  8. وما فائدة التلقيح الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة الم تحمينا من الفيروسات هههههههههههه. خنافيش خنافيش هههههههههههه غذا سنسمع فيروس سراق زيت.ههههههههههههه.

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