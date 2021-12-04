يرأسها مستشار سابق لعرفات.. تأسيس جمعية الصداقة المغربية- الإسرائيلية

هبة بريس - وكالات

أعلن في مدينة الدار البيضاء بالمغرب عن تأسيس “دائرة الصداقة المغرب-إسرائيل” برئاسة غابرييل بانون، المستشار السابق لياسر عرفات، وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى تعزيز وتطوير الروابط بين الرباط وتل أبيب في عدة مجالات.

وتعتزم الجمعية وفق بلاغ لها، “العمل في إطار الإعلان التاريخي لـ22 ديسمبر 2020 الموقع بين الوفد الأميركي-الإسرائيلي رفيع المستوى والمغرب”، الذي “أكد على تدشين عهد جديد في العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل”.

ويُنتظر أن تقوم الجمعية بتنظيم مجموعة من الأنشطة على أساس المبادئ التي تضمنها الاتفاق الثلاثي.

كما يعتزم القائمون على الجمعية، فتح إطار للحوار والتبادل القائم على تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين والشعبين.

وفي نفس السياق، ينتظر أن تعمل الجمعية على تعزيز الإطار المرجعي للقيم الكونية التي من شأنها مواكبة مبادئ سلام عادل ومستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط، وفق البيان.

ويضيف البيان أن الجمعية تهدف أيضا، إلى المساهمة في تعزيز وتطوير الروابط بين المغرب وإسرائيل، بالإضافة إلى العمل من أجل التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والبحث والفنون والأعمال الخيرية الإسرائيلية-المغربية.

كما تهدف الجمعية إلى إرساء ونسج صلات بين أعضائها وتعزيز العلاقات مع جمعيات أخرى مماثلة بالمغرب والخارج. ونشر المعارف والمعلومات ذات الصلة بالنهوض بالتعاون بين المغرب وإسرائيل، حسب المصدر ذاته.

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