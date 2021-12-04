من داخل البرلمان الوزير وهبي يعلن عن افتتاح محكمة طرفاية

هبة بريس - اشعبان لحبيب

أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، عقب جلسة مجلس المستشارين، أن المواطن الطرفاوي لن يتنقل بعد لأن إلى العيون من أجل البحث عن العدالة، مؤكدا في معرض حديثه، أن العدالة هي التي تتنقل للمواطن خصوصا بعد إفتتاح محكمة الأسرة بمدينة الداخلة بموصفات عالية.

وزير العدل الذي صرح بمجلس المستشارين، يوم أمس الجمعة 3 دجنبر 2021 ، أنه أصدر قرارا ببدأ عمل محكمة طرفاية إبتدأ من الاسبوع المقبل، وذلك بعد تعيين موظفيها من طرف وزارته.

وأضاف وزير العدل أن هذا القرار يأتي في إطار مجموعة من المشاريع التي أطلقتها وزارة العدل، من أجل تجويد المؤسسات التابعة لها، و المحافظة عليها وظمان إستمرارية المؤسسات القضائية التي تساهم في إحقاق الحق وتنفيد العدالة.

ذات المتحدث الذي أكد أن إفتتاح محكمة إقليم طرفاية الجديدة، يشكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي يتولاه القضاء في تكريس الأمن وضمان الإستقرار، في المجتمع للتصدي للظواهر الإجرامية ومحاصرتها، مشيرا إلى الأمل معقود على مواصلة الجهد لبناء مجتمع أمن في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا عظيما.

ويأتي قرار وزير العدل السيد وهبي عبد الطيف، مباشرة بعد السؤال الشفوي للنائب البرلماني عن إقليم طرفاية السيد عبد الحي حرطون، حول ضرورة إفتتاح محكمة مدينة طرفاية، التي تم بنائها وتشييدها من طرف وزارة العدل بموصفات عالية، وذلك لتفادي تنقل المواطنين و الحد من معاناة الساكنة في التنقل من وإلى مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية.

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