من داخل البرلمان الوزير وهبي يعلن عن افتتاح محكمة طرفاية

2021-12-04 / 6:30 مساءً
2
هبة بريس - اشعبان لحبيب

أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، عقب جلسة مجلس المستشارين، أن المواطن الطرفاوي لن يتنقل بعد لأن إلى العيون من أجل البحث عن العدالة، مؤكدا في معرض حديثه، أن العدالة هي التي تتنقل للمواطن خصوصا بعد إفتتاح محكمة الأسرة بمدينة الداخلة بموصفات عالية.

وزير العدل الذي صرح بمجلس المستشارين، يوم أمس الجمعة 3 دجنبر 2021 ، أنه أصدر قرارا ببدأ عمل محكمة طرفاية إبتدأ من الاسبوع المقبل، وذلك بعد تعيين موظفيها من طرف وزارته.

وأضاف وزير العدل أن هذا القرار يأتي في إطار مجموعة من المشاريع التي أطلقتها وزارة العدل، من أجل تجويد المؤسسات التابعة لها، و المحافظة عليها وظمان إستمرارية المؤسسات القضائية التي تساهم في إحقاق الحق وتنفيد العدالة.

ذات المتحدث الذي أكد أن إفتتاح محكمة إقليم طرفاية الجديدة، يشكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي يتولاه القضاء في تكريس الأمن وضمان الإستقرار، في المجتمع للتصدي للظواهر الإجرامية ومحاصرتها، مشيرا إلى الأمل معقود على مواصلة الجهد لبناء مجتمع أمن في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا عظيما.

ويأتي قرار وزير العدل السيد وهبي عبد الطيف، مباشرة بعد السؤال الشفوي للنائب البرلماني عن إقليم طرفاية السيد عبد الحي حرطون، حول ضرورة إفتتاح محكمة مدينة طرفاية، التي تم بنائها وتشييدها من طرف وزارة العدل بموصفات عالية، وذلك لتفادي تنقل المواطنين و الحد من معاناة الساكنة في التنقل من وإلى مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الوديي : الاعتمادات المرصودة لقطاع الدفاع الوطني تخضع لضوابط الحكامة الجيدة

الوديي : الاعتمادات المرصودة لقطاع الدفاع الوطني تخضع لضوابط…

2021-12-04 / 9:28 مساءً
Photo of سفير المغرب في فيينا يفضح مزاعم وتناقضات الجزائر

سفير المغرب في فيينا يفضح مزاعم وتناقضات الجزائر

2021-12-04 / 9:02 مساءً
Photo of يرأسها مستشار سابق لعرفات.. تأسيس جمعية الصداقة المغربية- الإسرائيلية

يرأسها مستشار سابق لعرفات.. تأسيس جمعية الصداقة المغربية- الإسرائيلية

2021-12-04 / 7:06 مساءً
Photo of بوريطة: المغرب استطاع تحويل تحديات الوباء إلى فرص

بوريطة: المغرب استطاع تحويل تحديات الوباء إلى فرص

2021-12-04 / 5:33 مساءً
Photo of “الأحرار” يحصد 8 مقاعد جماعية في الانتخابات الجزئية التكميلية

“الأحرار” يحصد 8 مقاعد جماعية في الانتخابات الجزئية التكميلية

2021-12-04 / 1:48 مساءً
Photo of الخارجية الأمريكية: مجموعة النقاش التي يتشارك المغرب رئاستها ستعزز قدرات مكافحة الإرهاب

الخارجية الأمريكية: مجموعة النقاش التي يتشارك المغرب رئاستها ستعزز…

2021-12-04 / 11:37 صباحًا
Photo of في اعلان مشترك ..المغرب وسويسرا عازمان على تعزيز تعاونهما في جميع المجالات

في اعلان مشترك ..المغرب وسويسرا عازمان على تعزيز تعاونهما…

2021-12-03 / 8:56 مساءً
Photo of الصحراء.. سويسرا ترحب بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”

الصحراء.. سويسرا ترحب بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”

2021-12-03 / 6:28 مساءً
Photo of بالأغلبية.. مجلس المستشارين يصادق على قانون مالية 2022

بالأغلبية.. مجلس المستشارين يصادق على قانون مالية 2022

2021-12-03 / 5:41 مساءً
Photo of المغرب يتولى الرئاسة المشتركة لمجموعة النقاش المركزة لمنطقة إفريقيا

المغرب يتولى الرئاسة المشتركة لمجموعة النقاش المركزة لمنطقة إفريقيا

2021-12-03 / 2:47 مساءً

‫2 تعليقات

  2. فرصة الخمس سنوات للمحامي وهبي لتوظيف المقربين إليه في سلك القضاء ، خمس سنوات لتجميع الثروة لا أقل ولا أكثر و ليس فتح محكمة طرفاية هبة من وهبي للمواطن الطرفاوي بل فرصة وهبي . لك الله يا وطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق