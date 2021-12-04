الوزير بنسعيد يقوم بزيارة مفاجئة لمركز حماية الطفولة بأكادير

هبة بريس - الرباط

قام وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بزيارة تفقدية غير مبرمجة لمركز حماية الطفولة بأكادير.

وقال بنسعيد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” الزيارة كانت فرصة للوقوف على حالة المركز وأهم ما أُنجِز فيه بنيويا وتربويا.

وأضاف “بعد أن ثمنت العمل المُنجز لحد الآن، قمت بالتأكيد على الأهمية التي سأوليها شخصيا لهذه المراكز التي تحتضن أطفال اليوم، رجال ونساء الغد، وعلى أهمية الاعتناء بهم وتوفير كل الظروف المواتية لنجاحهم في المدرسة وكذلك ضرورة تعزيز اهتمامهم بالثقافة والفن والرياضة”.

وتابع “قد تحدثت مع نزلاء المركز من أجل التأكيد على دعمي لهم والتجاوب مع كل احتياجاتهم وأكدت لهم أن الوزارة سترفع من الدعم المخصص لمراكز حماية الطفولة كما أننا سنبحث عن شراكات مع مختلف منظمات حماية الطفولة وكذلك المحسنين من أجل توفير الموارد المادية اللازمة”.

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