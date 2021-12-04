إحباط محاولة تهريب 5000 طائر من نوع “الحسون” نحو الجزائر

2021-12-04 / 3:29 مساءً
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هبة بريس : وجدة

أحبطت عناصر القوات المسلحة الملكية المرابطة على الشريط الحدودي المغربي الجزائري مؤخرا، محاولة تهريب حوالي 5000 طائر من نوع الحسون على مستوى منطقة أولاد العباس الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة وجدة أنجاد، كان معد للتهريب صوب القطر الجزائري.

وافادت مصادر مطلعة، أن طائر الحسون المحمي وطنيا ودوليا، كان مكدسا في عدد من الأقفاص الخشبية الضيقة وغير الملائمة، في حين لم تكشف عن الأشخاص الذين كانوا يستعدون لتهريب هذه الطيور صوب الجزائر.
و اشرفت فرقة الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بوجدة ومرفوقا بمسؤولين في المياه والغابات، وعدد من الفاعلين الجمعويين المهتمين بالطيور، على عملية إطلاق سراح طيور الحسون قرب محمية مصب نهر ملوية.

وهذا، تم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الجهات التي تقف وراء عمليات تهريب طائر الحسون صوب الجزائر، كما تندرج هذه العملية، في إطار المجهودات التي تبذلها عناصر القوات المسلحة الملكية والرامية إلى حماية الشريط الحدودي المغربي الجزائري، والتصدي لجميع أنواع محاولات التهريب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫4 تعليقات

  1. لاحظوا حكمة وتبصر وتعقل الادارة المغربية لم تتهم اي طرف وخصوصا عصابة قصر المرداية تصوروا معي لو كانت محاولة التهريب في الاتجاه المعاكس فماذا كانت ستكون تصريحات عصابة الكابرانات التي ادعت أن أمطار الخير التي سقطت على المملكة المغربية الشريفة هي امطار جزائرية تمت سرقتها من طرف المروك فمن هو العاقل الذي يصدق هكذا اتهامات

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