“الأحرار” يحصد 8 مقاعد جماعية في الانتخابات الجزئية التكميلية

هبة بريس - الرباط

حاز حزب التجمع الوطني للأحرار على ثمانية مقاعد في الانتخابات الجزئية التكميلية .

وظفر الحزب بالمقاعد المذكورة في ثمان جماعات، وهي تطوان وتغرامت وتزارين ولعوينات وتيسا وكيسر وتالكجونت وتيزاغارين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تنظيم الانتخابات التكميلية والجزئية التي تندرج بالأساس في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.

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