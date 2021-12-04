عزيز أخنوش

“الأحرار” يحصد 8 مقاعد جماعية في الانتخابات الجزئية التكميلية

2021-12-04 / 1:48 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

حاز حزب التجمع الوطني للأحرار على ثمانية مقاعد في الانتخابات الجزئية التكميلية .

وظفر الحزب بالمقاعد المذكورة في ثمان جماعات، وهي تطوان وتغرامت وتزارين ولعوينات وتيسا وكيسر وتالكجونت وتيزاغارين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تنظيم الانتخابات التكميلية والجزئية التي تندرج بالأساس في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الخارجية الأمريكية: مجموعة النقاش التي يتشارك المغرب رئاستها ستعزز قدرات مكافحة الإرهاب

الخارجية الأمريكية: مجموعة النقاش التي يتشارك المغرب رئاستها ستعزز…

2021-12-04 / 11:37 صباحًا
Photo of في اعلان مشترك ..المغرب وسويسرا عازمان على تعزيز تعاونهما في جميع المجالات

في اعلان مشترك ..المغرب وسويسرا عازمان على تعزيز تعاونهما…

2021-12-03 / 8:56 مساءً
Photo of الصحراء.. سويسرا ترحب بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”

الصحراء.. سويسرا ترحب بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”

2021-12-03 / 6:28 مساءً
Photo of بالأغلبية.. مجلس المستشارين يصادق على قانون مالية 2022

بالأغلبية.. مجلس المستشارين يصادق على قانون مالية 2022

2021-12-03 / 5:41 مساءً
Photo of المغرب يتولى الرئاسة المشتركة لمجموعة النقاش المركزة لمنطقة إفريقيا

المغرب يتولى الرئاسة المشتركة لمجموعة النقاش المركزة لمنطقة إفريقيا

2021-12-03 / 2:47 مساءً
Photo of الوزير الجازولي يتباحث مع المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب

الوزير الجازولي يتباحث مع المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة…

2021-12-03 / 2:24 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2022

مجلس المستشارين يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون…

2021-12-03 / 1:15 مساءً
Photo of هلال: الدور متعدد الأبعاد للرياضة في صلب الرؤية الملكية

هلال: الدور متعدد الأبعاد للرياضة في صلب الرؤية الملكية

2021-12-03 / 10:53 صباحًا
Photo of قانون المالية 2022.. الأغلبية تؤكد على أنه طموح واستثنائي

قانون المالية 2022.. الأغلبية تؤكد على أنه طموح واستثنائي

2021-12-02 / 10:45 مساءً
Photo of بوريطة: المغرب لطالما نبه إلى ضرورة مواجهة الجماعات الإرهابية في إفريقيا

بوريطة: المغرب لطالما نبه إلى ضرورة مواجهة الجماعات الإرهابية…

2021-12-02 / 10:15 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق