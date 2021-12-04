كأس العرب.. المنتخب المغربي الرديف يفوز على الأردن برباعية نظيفة

2021-12-04 / 1:14 مساءً
6
هبة بريس

فاز المنتخب المغربي الرديف على المنتخب الأردني برباعية نظيفة اليوم السبت، على أرضية ملعب أحمد بن علي بالدوحة، برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وافتتح أسود الأطلس باب التسجيل مبكرا عن طريق يحيى جبران في الدقيقة 4، وسجل بدر بانون الهدف الثاني في الدقيقة 24 من اللقاء، وأضاف محمد الشيبي الهدف الثالث في الدقيقة 45 فيما اختتم سفيان رحيمي سجل الأهداف عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

ورفع أسود الأطلس عقب هذا الفوز، وهو الثاني بعد الأول على منتخب فلسطين (4-0) رصيدهم إلى ست نقط، وانفردوا بالتالي بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة.

وسيخوض الفريق الوطني لقاءه الأخير ضد منتخب السعودية برسم الجولة الثالثة والأخيرة يوم سابع دجنبر الجاري بملعب الثمامة جنوب العاصمة القطرية الدوحة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of كأس العرب 2021.. المنتخب المصري يبلغ ربع النهائي بتفوقه على نظيره السوداني

كأس العرب 2021.. المنتخب المصري يبلغ ربع النهائي بتفوقه…

2021-12-04 / 7:45 مساءً
Photo of كأس العرب.. المنتخب المغربي يفوز على فلسطين برباعية

كأس العرب.. المنتخب المغربي يفوز على فلسطين برباعية

2021-12-01 / 10:59 مساءً
Photo of سكتة قلبية” بين المشجعين تستدعي تعليق مباراة تشيلسي وواتفورد

سكتة قلبية” بين المشجعين تستدعي تعليق مباراة تشيلسي وواتفورد

2021-12-01 / 9:51 مساءً
Photo of قطر تطمئن لاعبا مثليا “يخشى” المشاركة في المونديال القادم

قطر تطمئن لاعبا مثليا “يخشى” المشاركة في المونديال القادم

2021-12-01 / 6:30 مساءً
Photo of “بي إن سبورتس” الرياضية تفتح قنواتها المشفرة مجانا للجماهير العربية

“بي إن سبورتس” الرياضية تفتح قنواتها المشفرة مجانا للجماهير…

2021-11-30 / 5:49 مساءً
Photo of رسميا.. اتحاد طنجة يتعاقد مع غاموندي

رسميا.. اتحاد طنجة يتعاقد مع غاموندي

2021-11-30 / 4:42 مساءً
Photo of بعد تتويج ميسي.. رونالدو: “أنا دائما أفوز من أجل نفسي”

بعد تتويج ميسي.. رونالدو: “أنا دائما أفوز من أجل…

2021-11-30 / 9:36 صباحًا
Photo of رسميا.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2021

رسميا.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة…

2021-11-29 / 10:04 مساءً
Photo of ب”برونزية”.. المغرب يحتل المرتبة 12 في بطولة العالم للتايكوندو سيدات

ب”برونزية”.. المغرب يحتل المرتبة 12 في بطولة العالم للتايكوندو…

2021-11-29 / 12:11 مساءً
Photo of شجار بين بعض أنصار الوداد والرجاء يثير هلع ساكنة طماريس بالبيضاء

شجار بين بعض أنصار الوداد والرجاء يثير هلع ساكنة…

2021-11-28 / 6:55 مساءً

‫6 تعليقات

  1. من صفات المنتخبات الوطنية لكرة القدم ذاته هو الاحترام للخصم طيلة المبارة.نتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم في المبارات القادمة بإذن الله.

  2. أظن أن المنتخب الفلسطيني والمنتخب الأردني . مستوى لعبه في كرة القدم ضعيف جدا بالنسبة للمتخبات الوطنية لكرة القدم هههههههه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق