كأس العرب.. المنتخب المغربي الرديف يفوز على الأردن برباعية نظيفة
فاز المنتخب المغربي الرديف على المنتخب الأردني برباعية نظيفة اليوم السبت، على أرضية ملعب أحمد بن علي بالدوحة، برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
وافتتح أسود الأطلس باب التسجيل مبكرا عن طريق يحيى جبران في الدقيقة 4، وسجل بدر بانون الهدف الثاني في الدقيقة 24 من اللقاء، وأضاف محمد الشيبي الهدف الثالث في الدقيقة 45 فيما اختتم سفيان رحيمي سجل الأهداف عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.
ورفع أسود الأطلس عقب هذا الفوز، وهو الثاني بعد الأول على منتخب فلسطين (4-0) رصيدهم إلى ست نقط، وانفردوا بالتالي بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة.
وسيخوض الفريق الوطني لقاءه الأخير ضد منتخب السعودية برسم الجولة الثالثة والأخيرة يوم سابع دجنبر الجاري بملعب الثمامة جنوب العاصمة القطرية الدوحة.
6 تعليقات
من صفات المنتخبات الوطنية لكرة القدم ذاته هو الاحترام للخصم طيلة المبارة.نتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم في المبارات القادمة بإذن الله.
أظن أن المنتخب الفلسطيني والمنتخب الأردني . مستوى لعبه في كرة القدم ضعيف جدا بالنسبة للمتخبات الوطنية لكرة القدم هههههههه.
نتمنى الفوز بكأس العالم لكرة القدم هذآ هو الأهم هههههههههههه.
نتمنى لهم تأهيل للدور المقبل باذن الله.
يجب على المنتخب المغربي الرديف أن يحصل على اللقب والفوز على منتخب الجزائر ومصر وتونس انشاء الله.
انشالله سيرفع راية المغرب بفوزه باللقب ….