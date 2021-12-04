كأس العرب.. المنتخب المغربي الرديف يفوز على الأردن برباعية نظيفة

هبة بريس

فاز المنتخب المغربي الرديف على المنتخب الأردني برباعية نظيفة اليوم السبت، على أرضية ملعب أحمد بن علي بالدوحة، برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وافتتح أسود الأطلس باب التسجيل مبكرا عن طريق يحيى جبران في الدقيقة 4، وسجل بدر بانون الهدف الثاني في الدقيقة 24 من اللقاء، وأضاف محمد الشيبي الهدف الثالث في الدقيقة 45 فيما اختتم سفيان رحيمي سجل الأهداف عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

ورفع أسود الأطلس عقب هذا الفوز، وهو الثاني بعد الأول على منتخب فلسطين (4-0) رصيدهم إلى ست نقط، وانفردوا بالتالي بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة.

وسيخوض الفريق الوطني لقاءه الأخير ضد منتخب السعودية برسم الجولة الثالثة والأخيرة يوم سابع دجنبر الجاري بملعب الثمامة جنوب العاصمة القطرية الدوحة.

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